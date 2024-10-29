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奧地利鎮長遭槍殺！槍手射殺2人後在逃 警大規模搜捕中
奧地利北部小鎮基希貝格鎮長霍夫（Franz Hofer）在當地時間28日早晨驚傳遭槍殺身亡。警方表示，槍手共射殺2人，目前仍在逃。
CNN報導，奧地利北方的基希貝格鎮長霍夫在阿爾滕費爾登（Altenfelden）遭槍殺，該地區靠近德國和捷克共和國的邊界。
奧地利警方發言人指出，另一名男子也在霍夫遇害後不久被槍殺。兇手逃離現場，警方正在進行大規模的搜捕行動，包括直升機和特種部隊的部署。
警方指出，槍手為56歲的德雷克斯勒（Roland Drexler），可能持有武器，並指這起犯罪的起因似乎是關於狩獵權的爭議。
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