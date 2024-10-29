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印尼總統普拉伯沃支持度逾八成 專家：恐是雙面刃

中央社／ 雅加達29日專電
印尼總統普拉伯沃20日宣誓就職。圖╱美聯社
印尼總統普拉伯沃20日宣誓就職。圖╱美聯社

印尼總統普拉伯沃上任一週後，民調機構公布調查指出，有逾85.3%的印尼人相信普拉伯沃能帶領國家走向更美好的未來。專家認爲這是「蜜月期現象」，若普拉伯沃未能滿足民眾期待，人們將對他感到極為失望。

印尼民調機構「印尼政治指標」（Indikator PolitikIndonesia）27日公布調查顯示，20日上任的普拉伯沃（Prabowo Subianto）擁有高達85.3%的支持度。

該機構在普拉伯沃上任前、10日至15日隨機採訪1200人，其中有85.3%的受訪者相信普拉伯沃能帶領印尼走向更美好的未來。

「印尼政治指標」研究員穆塔迪（BurhanuddinMuhtadi）指出，民眾對普拉伯沃抱有很高的期望和信任是種「蜜月期現象」，他警告，這種極高的信心對普拉伯沃而言可能是把雙面刃。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，穆塔迪說，「若普拉伯沃未能滿足大眾期望，人們將對他感到極為失望」。

另外，外界關注的重要政見，即「免費膳食計畫」得到最多民眾的支持。有77%的民眾支持這項政策。

不過，穆塔迪指出，若這項政策不能有效執行，「可能會削弱大眾對普拉伯沃的信任」。

印尼 民調 雅加達

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