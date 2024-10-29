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巴西市政選舉 政黨勢力重組影響2026年大選

中央社／ 聖保羅28日專電

巴西昨天舉行市政選舉第2輪投票，雖然地方選舉結果不代表兩年後的總統和全國議會選舉趨勢，政黨勢力重組因素可能影響2026年大選。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）分析指出，本次選舉可能產生的兩大後果為：共和黨籍聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）和前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）黨派人士勢力加強，以及現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）所屬工黨勢力恢復困難。

波索納洛被褫奪公權8年，沒有資格參加2026年總統大選，福瑞塔斯被指為波索納洛的可能替代者，福瑞塔斯支持的聖保羅保守派現任市長努尼斯（RicardoNunes）在第2輪投票輕鬆擊敗左翼對手布洛斯（Guilherme Boulos），更加鞏固福瑞塔斯的政治勢力。

然而，聖保羅州長的勢力加強，不保證他將成為總統競選中的右翼代表，因為他也可能選擇爭取連任，尤其是如果魯拉的身體狀況足以參選，那麼角逐總統大位將更加困難。

巴西政治諮詢公司Dharma創始人蘇薩（Creomar deSouza）表示，聖保羅是巴西政治經濟影響力最大城市，福瑞塔斯陪著努尼斯一起掃街拜票，隨著努尼斯勝利，福瑞塔斯就是選舉的大贏家，「福瑞塔斯獲得選擇的迴旋餘地，他不會在2026年大選前2年與波索納洛決裂，但如果魯拉身體健康，而福瑞塔斯能連任聖保羅州長，就沒有必要與魯拉正面交鋒」。

2024年市政選舉結果還顯示，魯拉因始於2014年的反貪腐專案「洗車行動」（Lava Jato）被定罪入獄，工黨勢力衰退，雖然聯邦最高法院在2021年對魯拉的貪腐指控與定罪判刑作廢，魯拉在2022年的總統大選勝利，工黨仍面對勢力恢復困難的情況。

巴西共有5569個城市，「洗車行動」之後，工黨選出的市長人數大幅下降，從2012年創紀錄的651人降到2016年257人；2020年僅達185人。

今年工黨選出252名市長，成績比4年前好，但在巴西26州，只拿下1州首府。

蘇薩認為，這樣的結果顯示，2022年總統大選的勝利主要歸功於魯拉個人的選舉實力，而非其政黨。因此，如果2年後將滿79歲的魯拉身體狀況不佳，無法競選連任，且缺乏有力的替代人選，工黨在2026年的挑戰將更形嚴峻。

工黨 巴西 魯拉

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