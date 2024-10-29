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犯罪率高司法不彰 瓜地馬拉全球法治指數排名107

中央社／ 瓜地馬拉市28日專電

根據最新世界正義計畫（World Justice Project）法治指數報告，瓜地馬拉在參與調查的142個國家中排名107位，在拉丁美洲國家中也位居後段班，僅高於海地和委內瑞拉等國家。

國際非政府組織「世界正義計畫」，從2009年開始，每年調查公布全球142個國家和地區的法治指數。針對包括「政府權力制約」、「反腐敗」、「開放政府」、「基本權利」、「社會秩序安全」、「監管執法」、「民事司法」和「刑事司法」等8個指標，訪談21萬個家庭和3500位法律專家，進行評測。

瓜地馬拉在法治指數排名107位，雖然比起去年提升4個名次。但是在加勒比海和拉丁美洲32個國家中排名第25，表現不佳，僅高於委內瑞拉、海地、尼加拉瓜、玻利維亞、宏都拉斯、薩爾瓦多和墨西哥。

報告中指出，瓜地馬拉在「刑事司法」部分的得分最低，這凸顯瓜國在打擊犯罪，和維護治安上面臨重大挑戰。

瓜國暴力犯罪率高，司法系統效率低下，許多案件無法得到有效處理。民眾對於警方和司法機構的信任度低，進一步削弱了法治的基礎。

至於貪腐問題仍然是瓜地馬拉法治體系的一大障礙。不只影響政府效能，更削弱人民對政府的信任。

在「民事司法」方面，訴訟程序冗長且複雜，司法資源的不足和官僚主義，更讓許多人民在訴訟中無法獲得公平正義。

儘管如此，瓜地馬拉整體的法治分數比較去年仍小幅增加，「反腐敗」方面也有所改善。在整個拉丁美洲和加勒比海地區，也只有20個國家法治指數上升，這表明瓜地馬拉這一年打擊腐敗的努力，已經開始見到成效，但還是需要持續努力改善貪腐的關鍵問題。

2024年世界正義計畫法治指數，排名最高的國家是丹麥，其次是挪威、芬蘭、瑞典和德國。前5名國家排名和去年保持不變。至於排名最低國家是第142名的委內瑞拉。柬埔寨、阿富汗、海地和緬甸則是名列倒數前5名。

司法 指數 瓜地馬拉

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