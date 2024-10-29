國策院：最弱勢首相 日陷政局不穩

日本廿七日舉行第五十屆眾議院選舉，自民黨及公明黨所組的執政聯盟未取得過半席次。國策院副院長郭育仁對日本政局表達悲觀，認為日本政治回到一九九三年不斷強調合縱連橫的不穩定時期，最大贏家是習近平，中國大陸最喜歡日本群龍無首局面。

國策研究院昨天上午舉行「日本眾院大選結果及其影響」座談會，郭育仁說，明年七月日本參議院選舉前，不管誰當首相都會是跛腳的弱勢首相，中國大陸可對各政黨派系一一擊破，這是中國二○○一年之前對日本的一貫伎倆。他擔憂台灣申請加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）也可能受到影響，近期恐怕也難看到日本海上自衛隊護衛艦通過台海。

高雄大學政治法律學系主任楊鈞池則認為，現任首相石破茂可能會下台，成為任期最短的日本首相。他指出，石破茂權力基礎下滑，自民黨與公明黨的結盟也未發揮預期效果，目前的執政聯盟可能會尋求與國民民主黨合作，日本的經濟、外交政策都有可能因此變化。

亞太和平研究基金會執行長董立文表示，無論後續首相是誰，一定會是過去十五年來最弱勢的首相，對日本外交能力恐造成重大衝擊；未來日本首相也將面臨美國總統選舉帶來的陰影，石破茂日前計畫在美國大選後立刻訪美，令人懷疑計畫是否能如期進行。

我外交部表示，已指示駐日本代表處代表我國政府於第一時間電賀跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員及其他友台國會議員。