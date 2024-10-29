相隔15年 日眾院自民黨、公明黨聯盟未過半

日本眾議院大選昨天凌晨完成開票，不僅執政黨自民黨未能單獨過半，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟也無法過半，這是自二○○九年以來，相隔十五年再次出現如此情況。最大及第二大贏家分別是立憲民主黨（立民黨）與國民民主黨。

自民黨總裁兼首相石破茂廿八日表態將繼續執政。至於是否將尋求在野黨加入自公聯盟，他則指稱「眼下並未設想（擴大）執政聯盟」。

本屆應選四六五席，過半是二三三席。自民黨從選前的二四七席，銳減五十六席至一九一席；友黨公明黨從卅二席掉到廿四席，即自公聯盟從二七九席降至二一五席，減少六十四席。

最大在野黨立民黨仍維持第二大黨地位，但席次大躍進，從九十八席激增至一四八席，成長五十席；根據地在關西地區大阪的日本維新會從四十四席跌至卅八席，但仍是第三大黨；國民民主黨從七席大增至廿八席；「令和新選組」從三席攀升至九席。

對選後政局，石破廿八日在敗選記者會說，為繼續執政，對席次有所成長的在野黨所提主張，應予以採納的他就會納入（其施政計畫）。但他強調國政不容停滯，將編列二○二四財年補充預算案及二五財年預算案；鑒於日本當前處於通膨和嚴峻的安保環境，他將履行其首相職責，守護人民與國家，以實現地方創生。

石破還說，他已接受黨選對委員長小泉進次郎請辭，「必須嚴肅對待（選舉結果），本黨要打從心底反省並脫胎換骨」。他並表明將推動嚴格的黨內政治改革。

自民黨內雖尚未有大咖公開逼宮石破，但讀賣新聞廿八日引述某黨內青壯參議員報導，在黨幹事長森山裕及小泉雙雙請辭下，身為首相，石破的責任重大，很難繼續做下去。該黨千葉縣和山口縣地方黨部幹部明言，席次變少，石破有責任。

立民黨代表（黨魁）、曾於該黨前身民主黨執政時擔任首相的野田佳彥，廿八日已決定將與日本維新會及國民民主黨聯手，以在選後召開的特別國會中，於「首相指名」時取代石破成為新首相。共同社引述執政黨相關人士報導，時間將是十一月十一日。