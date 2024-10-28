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員工代表會會長：福斯擬關閉至少3座德廠 裁員數萬人

中央社／ 德國沃佛斯堡28日綜合外電報導

德國福斯汽車（Volkswagen）員工代表會會長今天表示，福斯汽車打算進行比預期更深入的大規模重整，擬關閉國內至少3座廠，裁汰數萬名員工，並縮減國內其他廠的規模。

路透社報導，福斯已經與員工代表會就公司重整與降低成本計畫進行協商數周，這些計畫包括首度考慮關閉德國境內的工廠。

福斯汽車員工代表會會長卡瓦洛（Daniela Cavallo）今天告訴沃佛斯堡的數百名員工：「管理階層顯然是非常認真要執行這一切。這不是在勞資協商時的恐嚇動作。」

「這是德國最大的產業集團在家鄉德國開始拋售的計畫。」卡瓦洛並未指出哪些廠將會受到影響，以及福斯在德國約30萬員工有多少人將會被裁汰。

這些談話意味著福斯員工和集團管理團隊的衝突嚴重升高。在中國和歐洲的需求疲軟之際，福斯管理階層面臨降低成本和維持競爭力的重大壓力。

福斯汽車員工代表會也向德國政府進一步施壓，要求柏林當局對經濟疲軟不振採取行動。

卡瓦洛表示，柏林當局亟需提出總體計畫，以確保德國產業不會「向下沉淪」。

卡瓦洛說，福斯員工和管理團隊對福斯與歐洲許多車廠面臨的問題本質有共識，這些問題包括能源轉型速度比預期慢，以及中國汽車製造商進軍歐洲帶來的激烈競爭。

卡瓦洛並說：「在解析問題方面，我們相差無幾；但在有關問題的解方這方面，我們的看法相去甚遠。」

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