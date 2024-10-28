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德國性別自決法1日上路 柏林收千份申請

中央社／ 柏林28日專電

德國《性別自決法》（self-determination in terms of the gender marker，SBGG）11月1日起上路，未來一個德國人想改變自己的性別，不再須經專家醫療評估和法院判決，可直接就戶政事務所提出申請。

據悉，截至上週為止，柏林各個戶政區總計已經登記超過1200份申請，各個戶政辦公室也已向申請人開放預約時間。

德國聯邦政府今年4月12日在聯邦議院通過《性別自決法》，考量一個人若是身為跨性別、雙性人和非二元性別者，簡化現行法規範其性別身份的法定程序。

目前為止，跨性別、雙性人和非二元性別者，如果想要更改自己的性別，必須經過至少2名心理醫師評估，以及通過法院許可等，一連串重重障礙和昂貴的程序，才能正式更改自己的性別。

自11月起，德國民眾只要向戶政事務所提出申請，就可以將自己的性別改為女、男、多元，抑或刪除。不再需要額外的醫療證明、司法命令或是任何報告。

德國 跨性別 醫師

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