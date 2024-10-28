快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎6.31億一注獨得 獎落「這縣市」

婦人接起一通電話「錢險遭轉走」 陸警方籲關閉iPhone這功能

匈牙利總理控歐盟對中俄打貿易戰 訪喬治亞挺親俄派

中央社／ 布達佩斯28日綜合外電報導

匈牙利準備舉行歐洲聯盟領袖峰會之際，總理奧班的政府今天指控布魯塞爾對中國和俄羅斯發動「貿易戰」，且奧班預計今天出訪喬治亞，展現對親俄執政黨的支持。

法新社報導，匈牙利當局近日公布最新「國家諮詢」問卷調查，內文以帶有暗示意味的措辭，旨在合理化奧班（Viktor Orban）的親中俄立場，包含奧班對歐盟的指控。

這項調查的第1個問題寫道，「布魯塞爾對東方國家發動貿易戰，尤其是中國與俄羅斯」，並詢問匈牙利民眾是否認為國家須保持「經濟中立」，或者「貿易戰是否為合理舉措且匈牙利應該加入」。

身為俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）在歐盟的最親密盟友，奧班抨擊歐盟在莫斯科2022年全面入侵烏克蘭後對俄國實施制裁，並反對布魯塞爾向中國製電動車加徵關稅的計畫。

匈牙利目前擔任為期6個月的歐盟輪值主席國，預定於11月8日主辦非正式的歐盟領袖峰會。

另一方面，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天指出，奧班訪問喬治亞「不代表」歐盟。

喬治亞日前舉行國會大選，遭控親俄的執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）在爭議選舉中宣布勝選。奧班預計今天訪問喬治亞，展現對喬治亞之夢的支持。

波瑞爾告訴西班牙國家廣播電台（RNE）：「無論奧班造訪喬治亞時說了什麼，他都不代表歐盟。歐盟輪值主席國不具外交政策權力。」

俄羅斯 匈牙利 歐盟

延伸閱讀

喬治亞國會選舉產生爭議 美國與歐盟呼籲全面調查

喬治亞親俄執政黨贏得大選 反對派控舞弊 衝擊「入歐盟之路」

終裁日前 歐盟可能首次派員赴陸繼續電動車關稅磋商

歐盟官員：歐盟不應「球員兼裁判」 老對他國說教

相關新聞

石破茂輔選戰績13勝63敗 「國民人氣」打問號

由自民黨及公明黨組成的執政聯盟在眾議院大選中席次大減。選戰期間，自民黨總裁、首相石破茂全國跑透透，一共為77名執政黨候選...

日本眾院大選各黨不過半 政局發展一次看

日本昨天舉行的第50屆眾議院大選結果出爐，重演1993年「各黨不過半」，面對近期即將舉行的首相指名選舉，朝野政黨或已展開...

因掃毒戰遭調查 杜特蒂：不道歉、不推託

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天赴參議院，為掃毒戰調查作證時，強烈捍衛他發動的致命反毒戰爭

印度國防能力再提升 C-295軍機生產廠揭幕

印度總理莫迪今天與西班牙總理桑傑士共同為塔塔先進系統的工廠揭幕。這座工廠將生產印度首架由民營公司製造的軍機，將使印度的國...

日眾院選舉落幕…執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

日本第50屆眾議院選舉昨天落幕，自民黨與公明黨組成的執政聯盟未取得過半席次。國策研究院副院長郭育仁今天分析指出，中國一向...

【專家之眼】此次金磚峰會觀察

日前在俄羅斯喀山舉辦的金磚國家峰會，共有36個國家的代表參加，乃俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來舉辦的規模最大的一次國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。