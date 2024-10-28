徐佳青：台高教實力吸引大馬 不擔心中國祭重金搶生

中國近年對大馬學子提供高額獎學金，僑委會委員長徐佳青說，台灣高教不僅有實力、有好方案吸引年輕人才，穩定的民主、經濟與先進科技更是其關鍵，「不擔心中國的競爭」。

徐佳青從19日抵達大馬訪問多日，除出席馬來西亞留台校友會聯合總會成立50週年的文華之夜，也訪問巴生（Klang）的雪蘭莪金門會館、吉隆坡林連玉基金會等華人社團，另赴麻六甲（Melaka）、砂拉越（Sarawak）等地。

就任委員長迄今第6度赴大馬訪問的徐佳青告訴中央社，台灣近年來讓全世界清楚看到關鍵領域中扮演的重要角色，諸如半導體、人工智慧、先進醫療、生物技術與農漁業研發，都能給周邊國家提供很大的幫助，協助培養更多人才，台灣的僑教政策就是一個最好的平台。

她表示，台商在海外投資除關切能源、水電、土地外，人才招募非常重要，而僑教政策與人才培養是一體兩面，這些人才不論留在台灣或回到母國，其培育模式都能廣泛和各個不同國家產生更實質的緊密合作與連結。

徐佳青指出，大馬也逐漸面臨少子女化，社會結構改變，很多國際大學相繼前進西馬設分校，留學人數勢必比以前降低。但以東馬為例，當地大學生僅1/5學子進入當地大學。因此，希望不論是國民型中學或獨立中學的東馬學子，都能參與台灣多元的專班，或循海外聯合招生委員會途徑進入台灣的大學。

她認為，台灣有完善的搭配政策，包括2024年起延長畢業後的居留時間，擴大到2年的求職期間不僅准許打工，也促成企業多申請勞動簽證工作。另外，僑委會配合國發會修法從僑外生留台工作評點制，轉變為個人工作制，提供大馬學子更大彈性空間，尋找想要發展的領域和事業。

徐佳青說：「這是很重要的修法方向，基本上希望在立法院這個會期送入修法，如果能順利三讀通過，明年就會公告實施。」

她表示，台灣是少子女化國家，必須擴大人口族群來源，透過多元人口族群移民是一種選擇，未來研擬讓已在台灣完成學業並工作滿5年的學子申請永久居留權，適用對象甚或包括移工，但還要有相關立法配套措施。

徐佳青說，這個部分雖仍待內政部移民署及勞動部等單位配套修法，如果成功修法會對赴台學子更有吸引力。

對於記者詢及中國藉高額獎學金搶大馬學子，徐佳青以大馬南部一所近1萬3000多到1萬4000名學生的獨立中學（獨立於政府體制外學校）為例，說明赴台灣與新加坡升學比例仍有10%，赴大英國協國家也有5%，但願意到中國讀書的只有4%。

她強調，任何赴海外求學的學子都會仔細思索未來的人生發展，必然選擇經濟發展好或擁有相對先進科技的國家；因此，她並不擔心中國的競爭，因為台灣已提出優質的教育方案，與穩定的自由民主發展、經濟實力與先進科技力量，才是吸引年輕一輩赴台升學的最大資本。

徐佳青這次赴大馬訪問遍及西馬與東馬，與各地的大馬留台畢業校友深入交流，也在獨立中學和學子座談，並暢談總統賴清德提出的半導體、人工智慧等「五大信賴產業」發展方向，盼僑教政策能為「五大信賴產業」的人才培育貢獻力量。