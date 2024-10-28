菲國防長：對華府延續亞太政策充滿信心

菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，馬尼拉對於美國大選後，華府在亞太地區政策的延續性充滿信心，凸顯無論美選結果如何，菲美兩國仍將維持堅定關係。

路透社報導，菲國防長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）表示，菲美同盟奠基於共同的安全目標和維護國際法的承諾，包括在南海爭議水域也是。

他受訪時說：「除了在制度基礎上共同行動這個事實外，我們對雙邊和多邊倡議的支持…也獲得（菲美）雙方力挺。」

鐵歐多洛指出，中國在南海的「不當行為」已把菲律賓推到區域安全疑慮的最前端，引發全球做出反應。

鐵歐多洛表示：「簡單來說，中國已讓菲律賓處於特別顯眼的位置。正常情況下，如果每個人都遵守道路規則、不做壞事，菲律賓就不會處於這個位置。所以，現在都是中國的錯，因為他們正在做出不當行為，所以人們認為有必要團結起來。」

中國國防部和外交部，以及美國駐菲律賓大使館並未立即對就鐵歐多洛的發言做出評論的請求做出回應。

美國總統大選將於11月5日登場。民調顯示，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨對手、前總統川普（Donald Trump）聲勢不分軒輊。

目前南海緊張局勢升高，中國聲稱擁有幾乎整片南海水域的主權，這已對菲律賓、越南及印尼等東南亞國家構成挑戰。

鐵歐多洛指出，「中國擴張主義的意圖明顯帶有侵略性」，他把此舉與中國國家主席習近平試圖合法化自身領導地位做連結。