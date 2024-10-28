亞股走勢不一 日執政聯盟大選慘敗日圓貶至3個月低點
亞股今天走勢分歧。以色列雖對伊朗發動攻擊，但避免攻擊該國能源基礎設施，市場因此鬆了一口氣，油價應聲重挫；此外，日本眾議院大選執政聯盟遭逢挫敗，日圓貶至3個月低點。
德黑蘭當局為報復以色列擊斃伊朗支持的武裝團體領導人，以及1名伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）指揮官，於10月1日對以色列發動飛彈攻擊。為了還以顏色，以色列則在26日空襲伊朗軍事地點。
然而，針對以軍攻擊，伊朗低調以對，聲稱這次攻擊僅造成部份雷達系統「有限的損害」。分析人士表示，伊朗無意讓局勢進一步升高。
國際油價早盤一度重挫逾5%，之後跌幅收斂。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「以色列空襲行動謹慎避開能源設施，緩解了外界對以色列將和伊朗爆發全面衝突的憂慮。」
中國將於11月4日至8日將在北京舉行全國人大常委會第12次會議。投資人將關注北京當局是否會公布重大財政刺激措施細節，同時美國總統大選也將於11月5日登場。
日本執政聯盟在昨天的眾議院選舉中慘敗，引發外界憂心政壇局勢。日圓今天貶至3個月低點，兌美元貶幅超過1%。
日圓早盤一度貶至153.88日圓兌1美元，創7月底以來新低。
隨著日圓貶勢對日股帶來提振，東京股市今天領漲亞股。香港、上海、雪梨、首爾和馬尼拉股市都收漲。
台北、新加坡、吉隆坡股市則收跌。
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