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婦女和平會議菲國登場 促提升女性和平程序參與度

中央社／ 馬尼拉28日專電

「婦女、和平與安全國際會議」今天在大馬尼拉地區的巴賽市登場，與會者呼籲改善衝突地區女性的處境，並要求全球各政府採取行動，提升女性在和平程序的參與度。

2024年婦女、和平與安全國際會議（ICWPS 2024）今天在巴賽市（Pasay）開幕，為期3天，逾80國的400名高級官員和代表與會，討論如何在衝突地區保護婦女，以及讓更多女性參與和平程序。

菲律賓第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）、外交部長馬納羅（Enrique Manalo）、總統府和平事務顧問加維斯（Carlito Galvez Jr.）、預算部長潘甘達曼（Amenah Pangandaman）以及聯合國副秘書長阿米娜．穆罕默德（Amina Mohammed）等人致詞。

穆罕默德引述數據指出，在2023年，全球參與和平談判的女性比例不足10%，這對世界追求長久和平構成了障礙。

她補充，去年全球發生逾170場衝突，衝擊6億1200萬名婦女及女童，數字較10年前增加了50%，在武裝衝突中喪生的女性數字倍增，與衝突有關的性暴力也增加50%。

自2018年以來，因迫害、衝突及暴力而逃離家園的婦女及女童，激增了70%。此外，每天還有500名婦女死於懷孕和分娩引起的併發症。

穆罕默德說，許多國家在增加軍事開支之際，用於促進性平的經費卻持續減少，這將對社會帶來「可怕的影響」，大家必須將投資重點從軍事轉向促進和平的女性，並強化女權維護人士的角色。

另一方面，馬納羅感嘆，女性在戰亂地區遭到不成比例的性別暴力，且無法參加決策程序，發生在中東、烏克蘭和蘇丹的衝突，提醒大家落實婦女、和平與安全議程（Women, Peace and Security Agenda）的迫切性。

他引述聯合國2023年的報告說，在全球的和平談判中，只有9.6%的談判者、13.7%的協調者和26.6%的簽署者是女性，參與比例過低。

馬納羅補充，儘管國際社會已作出承諾，但對婦女組織和性平倡儀的財務支持仍然不足，特別是在受衝突影響的地區。以2021年至2022年為例，衝突地區取得的雙邊援助，只有5%被用於促進性平，遠低於聯合國的15%目標。

他建議以「創新的融資機制」來填補這個缺口，並支持各國執行相關行動計畫。

本屆會議旨在讓與會代表檢視聯合國安全理事會第1325號決議的執行情況，並分享經驗。此外，大會還將發布「巴賽宣言」，概述促進性平相關和平框架的建議，以及增加婦女參與和平程序的策略。

聯合國安理會第1325號決議是在2000年通過，強調戰爭對婦女的影響，以及婦女對解決衝突與促進和平可有的貢獻。

穆罕默德 聯合國 馬尼拉

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