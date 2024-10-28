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石破茂輔選戰績13勝63敗 「國民人氣」打問號

中央社／ 東京28日專電
日本首相石破茂。路透
日本首相石破茂。路透

自民黨及公明黨組成的執政聯盟在眾議院大選中席次大減。選戰期間，自民黨總裁、首相石破茂全國跑透透，一共為77名執政黨候選人站台，結果在小選區的最終勝負為13勝63敗（剩下1人為比例代表候選人），這個結果使他的「國民人氣」賣點打上問號。

產經新聞報導，日本眾議院大選昨天投開票，投票結果揭曉後，石破茂今天在記者會上表情沈痛表示，「這嚴峻的結果，應該被視為國民對自民黨改革姿態的嚴厲斥責。」

從選戰的第一天開始，石破茂先後造訪了福島縣、北海道、鹿兒島縣等27個都道府縣，前往自民黨內部調查後斷定為情勢嚴峻的選區，累計移動距離達14萬公里。

在選戰的12天期間，石破茂花了3天在關西輔選，並在包括公明黨候選人在內的22場助選演講會上登台，被認為是面對牢牢佔據關西地盤的日本維新會，自民黨要協助公明黨爭取在大阪和兵庫的6個小選區席次。

然而，在石破前往輔選的關西小選區當中，自民黨和公明黨候選人僅贏得了4個議席，結果未達預期。

投票日前一天，石破茂造訪了東京都內的7個選區，最終只有東京10區的鈴木隼人勝選。而他選擇的最後演講地點，是替東京15區的25歲候選人大空幸星助選。大空最終落選，但透過比例代表復活。

此外，涉及政治獻金未登記的「小金庫事件」的候選人中，石破茂也替11名舊安倍派的候選人輔選，並在演說時疾呼，「為了確保（未登記）問題不會再次發生，我們將以深刻反省的姿態參與選舉。」然而，11人中僅有兵庫3區的關芳弘勝選。

石破茂一直因為在自民黨內部缺乏凝聚力而備受指責，如果他在眾院選戰中能夠引領處於劣勢的候選人走向勝利，會是提升黨內凝聚力的良機，然而選舉結果反而暴露出他輔選力不足的問題。

在選舉最後階段接受石破茂站台的候選人表示，「原本以為首相輔選能擴大優勢，但是2000萬日圓的問題果然是致命的。」選戰後期，爆出自民黨中央提供2000萬日圓給非提名候選人擔任代表的地方黨部，引發外界批評。

石破茂今天下午表示，「今後必須回歸原點，推進嚴格的黨內改革，尤其在政治獻金問題上，將進行更加徹底的改革。」

關於提供非提名候選人2000萬日圓一事，石破茂再次澄清，「這是給予地方黨部的資金，不應被用於選舉，在法律上沒有任何問題，我一直如此解釋，但我並不認為國民有『原來如此，我明白了』的反應。對此，我深刻反省了我的說明方式，這將是需要改進的地方。最重要的是讓國民深切感受到，『自民黨確實變了』。」

石破茂 自民黨

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