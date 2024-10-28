台澳生物科技論壇 展現生技創新合作潛力

台灣11家生技公司參加墨爾本「台澳生物科技論壇」，駐墨爾本辦事處處長呂明澤今天應邀致詞，強調台灣與澳洲在生技創新領域的密切合作，尤其在再生醫療、生技醫藥及數位健康方面的潛力。

呂明澤致詞指出，墨爾本作為維多利亞州（Victoria）首府城市，長期以來為澳洲生物科技產業的重要發展基地。這些合作方向正是總統賴清德「兆元產業計畫」的重要組成部分，雙方合作可望推動生技產業的蓬勃發展。

駐澳洲代表徐佑典今年5月和澳洲駐台辦事處處長馮國斌（Robert Fergusson）簽署「台澳科學及技術合作協議」中，生物科技即被納為四大合作領域之一；同時，台澳生技合作也是自第26屆起至第28屆台澳經濟諮商會議（BEC）的行動方案重點議題，顯示雙方長期承諾深化生技合作。

雙方產業界近年逐漸形成固定的互動模式，包括每年分別於7月及10月組團參與「亞洲生技大會」（BIOAsia）和「澳洲生技展」（AusBiotech）。今年台澳互訪成果顯著，澳方有21家企業赴台參展，而此次台灣則有11家生技公司參加墨爾本的生技論壇。

這次來訪的南部科學園區代表團特別引人注目，由南科管理局副局長林秀貞首次率團，包含建誼、景岳、生展、鴻曜及創甡等知名園區企業參與。

根據南科管理局最新數據，該園區2023年度營業額達新台幣1兆5855億元，生技產業營業額突破121億元，顯示出台灣生技產業在國際合作中的成長潛力。同行的「經濟部生技醫藥產業發展推動小組」及「財團法人生物技術開發中心」（BCTC）也強化了台灣作為生技研發與製造中心的國際定位。

此外，「旅澳台灣學者協會」會長、墨爾本大學澳大利亞眼科研究中心的基因工程研究主管劉貴玄教授也是本次活動重要推手之一。劉貴玄指出，目前正與澳洲產業界協商，計畫成立「澳台生技產業協會」，以強化雙邊學術界和產業界的合作交流，並為生技創新建立更多跨國合作契機。

呂明澤致詞中提到，未來期待台澳雙邊合作不僅能夠讓產學界共同進步，更希望能夠形成產官學的共構模式，攜手努力推進生技領域的發展。

另外，澳洲外貿部貿易投資委員會（Austrade）及澳洲駐台辦事處（AO）的高層官員也特別前來參與論壇的開幕式，顯示澳方對雙邊合作的高度重視。

值得一提的是「澳洲生技展」（AusBiotech 2024）將在30日開幕，徐佑典也將親臨主持「台灣南科館」開幕剪綵，並由代表處科技組組長林赫博士及同仁全程陪同，為台澳生技交流搭建平台。