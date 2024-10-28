印度國防能力再提升 C-295軍機生產廠揭幕

印度總理莫迪今天與西班牙總理桑傑士共同為塔塔先進系統的工廠揭幕。這座工廠將生產印度首架由民營公司製造的軍機，將使印度的國防能力更加現代化。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，這項塔塔先進系統（Tata Advanced Systems Limited, TASL）與西班牙的空中巴士（Airbus）合作的計畫，共將製造56架C-295軍用運輸機，其中16架由西班牙空巴交付，另外40架將於2026年起，在這次揭幕的工廠陸續生產。

莫迪（Narendra Modi）在揭幕典禮致詞時表示，這座生產C-295的工廠將能強化印度的國防能力，並加強印度與西班牙間的關係。

他也稱這個計畫會讓該國「在印度製造」（Make inIndia）、「為世界製造」（Make for the World）的使命更加深化。

桑傑士（Pedro Sanchez）表示，這座工廠除有助印度國防能力現代化外，還能推動相關技術的發展，並創造數以千計的直接、間接就業機會。

今日印度（India Today）提到，印度官員表示，這次的計畫，從製造、組裝、測試、驗收、交機、維修，涵蓋C-295的整個生命週期。

印度的經濟時報（The Economic Times）指出，這批

C-295交機後，將取代印度空軍的HS-748 Avro機隊，而這樣由民間企業生產軍機的情況，是印度的首例。