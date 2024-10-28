快訊

「警勸能和解就和解」桃園女童遭擄 母心寒：沒多期待檢警調查

家寧遭疑被「邪教」洗腦 前男友Andy首發聲：想拍片談心靈課程

東北季風發威！5縣市發布大雨特報 影響持續到晚上

停擺逾1個月 日本福島燃料團塊試取作業重啟

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本福島第一核電廠2號機組內的熔融核燃料團塊試取作業，日前因攝影機故障導致作業停擺約1.5個月，東京電力公司（簡稱東電）更換完攝影機後，宣布今天已經重啟作業。

熔融核燃料團塊指的是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內的爐心燃料和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的熔融核燃料團塊可能達880公噸。

熔融核燃料團塊放射線極強，無法輕易接近，因此取出燃料團塊被視為福島第一核電廠廢爐最大難關。若東電能成功執行作業，將是福島第一核電廠核子事故發生過後，首度試驗性取出燃料團塊。

東電9月10日啟動取出作業，原定耗時2週取出少量燃料團塊，不料取出設備進入圍阻體內部之後，設備前端的其中2台攝影機於9月17日故障，無法顯示影像。

日本放送協會（NHK）報導，東電後來換上備用攝影機，並確認設備可正常運作等狀況後，宣布今天上午9時過後重啟作業。

東電表示，根據作業中斷前的情況研判，有望在2週以內取出。

燃料團塊試取作業可謂一波三折，這項試取作業最初原定於2021年進行，但是因為發現圍阻體連通到反應爐處的貫通處有大量堆積物，進而重新打設備等原因，曾經3度延期。

東電今年8月實際開始這項作業之際，安裝設備時發生錯誤，導致作業中斷。

報導指出，在作業時不時停擺的情況下，東電未來是否能順利取出將成為焦點。

核電 福島

延伸閱讀

IAEA攜中韓等專家赴福島 展開取樣檢測核處理水

不滿核電廠政策？男汽油彈襲自民黨總部 開車撞日相官邸

開車撞日相官邸嫌犯父親受訪：動機可能是不滿核電廠政策

日本美濱核電廠3號機管線破洞 無輻射影響將停機調查

相關新聞

日本政權3種劇情發展 專家：收拾選後爛攤自民黨可能唯一支持石破

日本自民黨與公明黨執政聯盟在本次眾院選舉席次大幅衰退，未能過半，專家分析選後可能發生的3種劇本。一是石破續任，維持少數執...

日本選舉自民黨大敗：失去過半優勢，石破茂面臨執政危機

「石破茂上任後的第一場總選舉大戰，自民黨大敗、失去過半優勢。」就如日本各大媒體選前的民調，自公聯盟在這次的眾議員總選舉中遭遇空前挫敗，無法取得過半的席次。在自民黨陷入政治獻金醜聞「裏金問題」風暴下，即便由民間聲望極高的石破茂接任首相，都無法力挽狂瀾，敗選結果不僅讓石破茂面臨黨內的壓力，自民黨過去執政長達12年的政權優勢，現在也面臨鬆動局面。

紐約市長貪腐案：亞當斯收受土耳其捐款爭議

被戲稱為湯姆叔叔（Uncle Tom）的紐約市長亞當斯（Eric Adams），在九月底遭到聯邦檢察官起訴。經過長期調查後，他被控以接受外國人的競選捐款罪（美國法典第52篇第30121節（a）（2））、賄賂罪（美國法典第18篇第666節（a）（1）（B））、透過電信等手段詐欺罪（美國法典第18篇第1343節）等罪名。

邀台積電進駐日本的重要推手甘利明 眾院選舉敗給44歲新人

2016年以來日本國會選舉出現現任閣員落選的情況，顯示自民黨面臨強烈的逆風。現任法務、農林水產省及復興大臣都在選區落敗，...

【專家之眼】此次金磚峰會觀察

日前在俄羅斯喀山舉辦的金磚國家峰會，共有36個國家的代表參加，乃俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來舉辦的規模最大的一次國際...

日本最大在野黨：換黨執政才是真正的改革

日本第50屆眾院選舉落幕，自民黨、執政聯盟的席次皆未過半，不過自民黨仍是國會第一大黨。在野最大黨立憲民主黨（立民）席次大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。