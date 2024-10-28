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日本執政聯盟淪為「少數執政黨」過去短命政權不少

中央社／ 東京28日專電

第50屆日本眾議院大選昨天投開票，自民黨與公明黨組成的執政聯盟席次未取得過半，淪為「少數執政黨」，執政困難重重。回顧日本過去少數執政黨，最終「短命」的案例不少。

讀賣新聞分析，像是在1994年4月成立的羽田內閣（新生黨黨魁羽田孜組成的內閣）。雖然在首相指名選舉中，新生黨和社會黨站在同一陣線，然而在內閣成立之前，社會黨就退出了聯合執政聯盟，導致執政黨失去眾院過半數，成為了「少數執政黨」。

1994年6月，由於內閣不信任決議案預料將被通過，羽田內閣不得不自行總辭。羽田孜的首相在職天數為第二次世界大戰後第2短，僅為64天。

另外，1953年，前首相吉田茂於眾議院預算委員會接受質詢時，激動下爆粗口怒罵「混蛋」，導致眾議院全體議員不滿，隨後通過內閣不信任案，眾院選舉於1953年4月19日提前舉行。

這次選舉，執政的自由黨沒有取得過半，不過在首相指名選舉的決選投票中，因為無效票和棄權過多，吉田茂得以當選，這也是他第5度組閣，成為了「少數執政黨」。

儘管吉田內閣和其他政黨聯合執政，但在1954年12月提出內閣不信任決議案後，吉田內閣在執政569天後被迫總辭。接任的鳩山一郎政權同樣是少數執政黨，並在執政的下個月就宣布解散眾議院。

當前情況是，石破茂政權成為了「少數執政黨」，接下來預料將拉攏在野黨取得合作。對此，石破茂今天下午在記者會被問到是否正在思考與公明黨以外的政黨組建聯合政府，他表示，「現階段沒有考慮」，對此持否定態度。

不過，他也說，願意與在野黨建立合作關係，仍保留了一絲可能性。

石破茂表示，「有一些政黨的議席大幅增加，對於這些政黨的主張獲得國民的理解和共鳴，我們必須謙虛地接受，並且沒有猶豫地採納當中可取的部分。」

儘管尚未達到組成聯合政府的地步，但從石破茂的話語中可以得知，他希望透過與在這次眾院選舉中議席大增的國民民主黨達成共識，以便推動預算案和各項政策。

眾議院選舉後，石破政權面臨的首個難關就是將於下月初召開的特別國會。在特別國會上，石破內閣將總辭，由新選出的議員組成的眾議院，以及參議院進行下一任首相的指名。石破倘若再任的話，第2次石破內閣將上路。

由於執政黨沒有確保過半數，首輪投票可能無法得出結果，將在前兩名之間進行決選投票，因此必須確保與在野黨進行合作。

目前來看，各大在野黨無法輕易加入自民、公明陣營，因為在眾院選戰中，他們才與執政黨競爭、成功增加議席，況且還要考慮支持者的態度。自民黨高層指出，「在明年夏天的參議院選舉之前，（在野黨）加入聯合政權的可能性不大。」

內閣 執政黨

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