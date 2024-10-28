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印尼新都大興土木 新總統盼4年內讓政府大樓竣工

中央社／ 雅加達28日綜合外電報導

印尼斥資320億美元（約新台幣1.4兆元）開發新首都，林業部長拉賈透露，新總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）希望在未來4年內，讓位於新首都的主要政府和國會大樓竣工。

路透社報導，新首都計畫由前總統佐科威（JokoWidodo）發起，尋求將印尼權力中心從正在下沉且擁擠的雅加達，遷至婆羅洲島（Borneo Island）叢林中的「努山塔拉」（Nusantara），與雅加達相距約1200公里。

林業部長拉賈（Raja Juli Antoni）昨天在他的Instagram說：「他（普拉伯沃）甚至希望在2029年，印尼下一任總統和副總統的就職典禮能在努山塔拉舉行。」

值此之際，各界質疑普拉伯沃是否會以與心照不宣支持他參選的佐科威同樣速度推進新首都計畫，以及國家預算是否能在推行數十億美元免費膳食計畫的同時，為努山塔拉提供資金。提供免費膳食計畫是普拉伯沃的主要競選承諾。

然而，拉賈進一步表示，普拉伯沃延續前總統遺留計畫的承諾不應有任何問題，因為他已經保證他將完成這項計畫。

拉賈補充說：「對他（普拉伯沃）而言，努山塔拉是政治之都。這就是為什麼在接下來4年裡，除了政府大樓外，我們還必須完成立法和司法機構的建築。」

總統府和部分官員寓所等主要政府建築最近竣工，而收費公路和機場建設則正在進行當中。

相關計畫自2022年開工以來，在吸引外資方面遭遇困難，外國投資將有助於加快進度。

印尼政府承諾從國家預算撥出的資金，僅占整體開發預算的1/5。

上個月，中國房地產公司德朧集團（DelonixGroup）投資5000億盧比（3180萬美元，約新台幣10.2億元）興建飯店和辦公室，成為印尼獲得的第一筆外資。

印尼 台幣 雅加達

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