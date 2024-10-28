【專家之眼】此次金磚峰會觀察

日前在俄羅斯喀山舉辦的金磚國家峰會，共有36個國家的代表參加，乃俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來舉辦的規模最大的一次國際活動，普亭總統也有意彰顯俄羅斯並不孤立。除了中國與印度等大國的領導人之外，聯合國秘書長也參加，只是沒有西方國家。

而金磚國家機制的建立，主要就是因為包括中俄印等國，都有反西方的立場與傾向，從911事件，到美國次貸危機，到歐債危機，還有攻打伊拉克與阿富汗等，都讓不少國家感到不滿與憤怒。而金磚國家合作的主要目的，就是加強這些新興市場國家之間的經濟、政治和文化聯繫，並促進多邊合作以挑戰傳統以美國和歐洲為主導的國際體系，那中國當然是首選的領導角色。

目前，金磚國家已有10個會員，但另有數十個國家正在申請加入，已形成主要以南方國家為主的非正式國家聯盟，行情看漲。而這些亞非拉國家，都有被殖民的歷史，但目前在聯合國中佔有2/3的席次，其力量不得小覷，因而可以將金磚機制視為是團結這些國家的具體策略之一。

此次由俄羅斯主辦的金磚峰會，主辦方最重要的目的，就是想建立一個別於SWIFT的國際交換聯盟，也就是去美元化。因俄烏戰爭以來，俄羅斯被西方國家制裁，銀行受到孤立，以至於不得用美元交易，俄國自然受限嚴重，多半只能與友好國家以本幣交易，這當然也增加了一些國家的貿易難度，幣值不穩與流通性不足等，都是障礙。金磚國家還創立了金磚國家開發銀行（New Development Bank, NDB），旨在為發展中國家提供金融支持和基礎設施投資。

但是，在此次金磚峰會的最終宣言顯示，在重大問題上，峰會的立場含糊不清，且由此一不具約束力的聲明可知，金磚國家距離真正的聯盟尚遠。雖然如此，此次金磚峰會還是達到了一些對俄羅斯有利的造勢效果。

此外，中國與印度還在會前表示，有關於雙方邊界爭議的問題，已達成一些降溫的共識，這兩個世界人口最多國家關係的改善，自然有助於金磚機制的整體發展，同時由美國所領導的印太戰略，會受到多大衝擊，也有待觀察。更值得注意的是，若川普當選，美國是否會走回季辛吉所主張聯俄制中的策略，才更是值得關注。