快訊

「警勸能和解就和解」桃園女童遭擄 母心寒：沒多期待檢警調查

家寧遭疑被「邪教」洗腦 前男友Andy首發聲：想拍片談心靈課程

東北季風發威！5縣市發布大雨特報 影響持續到晚上

西班牙加納利群島反移民示威 數千民眾齊聚

中央社／ 西班牙拉斯帕馬斯27日綜合外電報導

西班牙加納利群島（Canary Islands）主要城市今天有數以千計的民眾集會，齊聲反對非正規移民。近來，乘船抵達加納利群島的非正規移民數量大幅增加。

法新社報導，這些非正規移民乘坐簡陋的船隻透過海路前往歐洲希望尋求更好的生活；對他們來說，位於非洲西北部外海的加納利群島是一個特別的目標。

近年來，已有數千人在冒險乘船橫渡大西洋時喪生。加納利群島當地政府表示，他們已無法應付湧入的人潮。

示威群眾走上大加納利島（Gran Canaria）的拉斯帕馬斯（Las Palmas）與田尼利夫島（Tenerife）的聖克魯斯（Santa Cruz）街頭，要求政府採取行動。

拉斯帕馬斯的示威者魯伊斯（Zulema Ruiz）向法新社表示：「我們不是種族主義者，我們向來採取支持的態度，我們歡迎所有移入這個國家的人。」

不過，這名37歲的女子補充說：「我們不敢讓我們的孩子外出上街，因為我們擔心他們會被強姦或刺傷。」

現年38歲的桑塔納（Eugenia Santana）表示，示威者「反對大規模非法移民，因為這影響了我們的衛生和教育環境」。

一些抗議者也舉著批評西班牙總理桑傑士（PedroSanchez）的標語，桑傑士主張建立合法移民管道。

今年7月，律師請求當局禁止在加納利群島舉行類似示威活動，理由是可能構成仇恨犯罪。不過這項請求遭到拒絕，示威活動繼續進行。

西班牙、義大利與希臘，是移民前往歐洲的三大入境門戶。

2023年有近4萬名移民進入加納利群島，這項紀錄今年可望打破。內政部數據顯示，截至10月15日，已有3萬2878名非正規移民透過海路抵達這座群島，去年同期則為2萬3537人。

移民 西班牙

延伸閱讀

流亡加泰隆尼亞獨派領袖再當選黨魁 籲主動出擊

沒解交法院反讓西班牙10億詐騙犯出境德國 移民署人員將遭法辦

西班牙10億通緝犯被遣返 法院抓到國境大隊違法…移民署這麼說

分析：移民案件積壓 大規模驅逐恐無可避免

相關新聞

日本政權3種劇情發展 專家：收拾選後爛攤自民黨可能唯一支持石破

日本自民黨與公明黨執政聯盟在本次眾院選舉席次大幅衰退，未能過半，專家分析選後可能發生的3種劇本。一是石破續任，維持少數執...

日本選舉自民黨大敗：失去過半優勢，石破茂面臨執政危機

「石破茂上任後的第一場總選舉大戰，自民黨大敗、失去過半優勢。」就如日本各大媒體選前的民調，自公聯盟在這次的眾議員總選舉中遭遇空前挫敗，無法取得過半的席次。在自民黨陷入政治獻金醜聞「裏金問題」風暴下，即便由民間聲望極高的石破茂接任首相，都無法力挽狂瀾，敗選結果不僅讓石破茂面臨黨內的壓力，自民黨過去執政長達12年的政權優勢，現在也面臨鬆動局面。

紐約市長貪腐案：亞當斯收受土耳其捐款爭議

被戲稱為湯姆叔叔（Uncle Tom）的紐約市長亞當斯（Eric Adams），在九月底遭到聯邦檢察官起訴。經過長期調查後，他被控以接受外國人的競選捐款罪（美國法典第52篇第30121節（a）（2））、賄賂罪（美國法典第18篇第666節（a）（1）（B））、透過電信等手段詐欺罪（美國法典第18篇第1343節）等罪名。

邀台積電進駐日本的重要推手甘利明 眾院選舉敗給44歲新人

2016年以來日本國會選舉出現現任閣員落選的情況，顯示自民黨面臨強烈的逆風。現任法務、農林水產省及復興大臣都在選區落敗，...

【專家之眼】此次金磚峰會觀察

日前在俄羅斯喀山舉辦的金磚國家峰會，共有36個國家的代表參加，乃俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來舉辦的規模最大的一次國際...

日本最大在野黨：換黨執政才是真正的改革

日本第50屆眾院選舉落幕，自民黨、執政聯盟的席次皆未過半，不過自民黨仍是國會第一大黨。在野最大黨立憲民主黨（立民）席次大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。