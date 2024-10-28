席次高仍難組閣 日本、東歐大黨執政夢碎

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

即使贏得席次第一多也沒用，無法一起組閣過半數仍無法執政！日本自民黨28日的眾議院選舉雖獲得191席是最多，但與盟友公明黨結合也僅215席，未達233席過半門檻，首相石破茂恐大位不保；在東歐的保加利亞，中右派政黨也取得第一多席次，但在無法與其他政黨組閣下，也不見得能執政。

自民黨恐斷長期執政

根據《英國廣播公司》報導，日本27日舉行眾議員選舉，選前原有258席的自民黨卻在這次選舉大敗，僅剩191席，雖然還是最大黨，但與執政盟友公明黨24席相加僅有215席，未達執政所需的233席，在沒有規定第一大黨優先組閣的情況下，在野黨若組聯盟有望獲得250席，自民黨籍的首相石破茂有可能因此下台，終結自民黨15年的執政。

由於自民黨內的政治獻金醜聞，讓石破茂決定解散國會舉行選舉，獲得最新民意支持，但醜聞還是讓自民黨內閣的支持度創下新低，比起年初下降約20%，不過在野黨（立憲民主黨、日本維新會與國民民主黨）在選前並未說服選民夠格執政，因此個別政黨席次還是落後給自民黨。

席次分散無法組閣

《半島電視台》提到，東歐的保加利亞近日也進行選舉，中右派的保加利亞歐洲發展黨（GERB）雖在240席的國會中取得74席、26.7%得票率成為最大黨，但保加利亞其他7到9個政黨與GERB組閣的意願並不高。目前第二大的「我們繼續改變」黨獲得14.9%選票、42席，親俄的重生黨獲得12.9%選票、36席，席次相當分散。

保加利亞因為前總理、GERB黨魁鮑里索夫執政時期頻傳貪汙，因此於2021年選舉時GERB未能獲得多數，但因為無法有穩定的內閣出現，導致國會多次以不信任票讓總理下台，並持續改選國會至今。但保加利亞需要穩定的政府，才能與歐盟申請援助貸款，強化國內破敗的基礎設施，如今仍持續陷入政治僵局中。

第一大卻不能執政

近來法國、奧地利都有出現第一大黨或聯盟不見得能執政的狀況。法國目前是由總統馬克宏所屬的政黨聯盟組閣，並以少數執政，最大的左派「新人民陣線」因找不到盟友而無法組閣。

奧地利則是極右派的自由黨雖取得最大黨席次，但也是沒有其他政黨願意與其組閣，讓第二名的執政黨人民黨可繼續執政。

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