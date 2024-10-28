日本眾議院大選 73名女性當選創史上新高

第50屆日本眾議院大選投開票結果今天全數出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半（233席）席次，不過這次選舉中不論黨派，有73名女性當選，創下史上新高。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

這次眾議院大選各政黨取得席次的情況是自民黨191席、立憲民主黨148席、維新會38席、國民民主黨28席、公明黨24席、令和新選組9席、共產黨8席、社民黨1席、參政黨3席、日本保守黨3席、其他無黨派12席。

自民、公明兩黨組成的執政聯盟在15日大選前的席次是279席（其中自民黨247席、公明黨32席），大選結果未能取得過半席次。最大在野黨立憲民主黨從選前的98席大幅增加，在野黨及無黨派總計取得250席。

共同社、「朝日新聞」報導，這次選戰中女性當選人數比前一次2021年眾議院大選的45人增加28人，也大幅超越2009年最多紀錄的54人。

而這次選舉當選人的女性占比為15.7%，比2021年眾議院大選的9.7%，上升了6個百分點。

不過日本法令「政治領域男女共同參與推進法」敦促政黨推出男女人數均等的候選人，因此日本各政黨仍須持續推動相關工作。

共同社分析，這次女性當選人數創新高的關鍵原因很可能是自民黨與立憲民主黨兩黨重點推舉女性候選人。

從各黨派的女性當選人數來看，立憲民主黨最多，有30人；其次是自民黨，有19人；國民民主黨有6人，維新會、公明黨和令和新選組各有4人。共產黨有3人，參政黨有2人，保守黨則有1人當選。社民黨唯一的當選人並非女性。