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自民黨眾院大選慘敗 選舉對策委員長小泉請辭獲准

中央社／ 東京28日專電

第50屆日本眾議院大選昨天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟慘敗，國會將形成「朝小野大」局面，自民黨選舉對策委員長小泉進次郎為負起敗選責任，上午向首相、自民黨總裁（黨主席）石破茂請辭，已獲受理。

日本朝日新聞報導，小泉今天上午到自民黨總部見石破之後向媒體表示，因為這次自民黨在眾議院大選敗選，決定負起敗選責任。上午他到自民黨總部見石破，遞出辭呈，已獲受理（請辭獲准）。

小泉說：「選舉結果的責任，由選舉對策委員長全部負起，這是理所當然的。」

被媒體問及石破及自民黨幹事長（秘書長）森山裕的責任時，小泉強調說：「選舉責任是選舉對策委員長的責任，一切由我負起責任。」

小泉還說：「這次選舉結果，自民黨受到的審判就是選民認為自民黨再這樣下去是不行的，一定要改變才行。自民黨會確實反省，我身為推動黨改革的一員，會扮演好自己的角色。」

有媒體報導，自民黨內部已開始傳出「逼宮」聲，要求石破引咎辭職。石破預定今天下午召開記者會。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

大選結果，自民黨191席、立憲民主黨148席、維新會38席、國民民主黨28席、公明黨24席、令和新選組9席、共產黨8席、社民黨1席、參政黨3席、保守黨3席、其他無黨派12席。

自民、公明兩黨組成的執政聯盟在15日大選前的席次是279席（其中自民黨247席、公明黨32席），大選結果僅拿下215席，離過半席次（233席）還有一段距離。最大在野黨立憲民主黨從大選前的98席大躍進，在野黨及無黨派總計取得250席。

上一次執政聯盟無法取得過半，導致民主黨政權誕生是在2009年。

大選 自民黨

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