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日本政權3種劇情發展 專家：收拾選後爛攤自民黨可能唯一支持石破

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退，總裁石破茂的去留受關注。路透
日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退，總裁石破茂的去留受關注。路透

日本自民黨與公明黨執政聯盟在本次眾院選舉席次大幅衰退，未能過半，專家分析選後可能發生的3種劇本。一是石破續任，維持少數執政黨；二是石破茂辭職，自民黨在特別國會前選出新總裁（黨魁）；三是有在野黨加入聯合內閣。

富士電視台前總編輯、現任客座評論平井文夫指出，目前立憲民主黨、日本維新會以及國民民主黨均拒絕加入聯合內閣。如果在野黨心意不變，且首相石破茂拒絕辭職，11月特別國會的首相指名選舉，石破在首輪投票中無法取得過半數，進入與立憲民主黨代表野田佳彥的決選投票。

在決選投票中，假設立憲民主黨支持野田，其他在野黨會做何選擇，成為關鍵。若自、公以外的所有政黨，都將票投給野田，野田有望成為新首相。但考慮到過往，維新會和國民民主黨支持立憲民主黨的可能性似乎不大。自民黨可能會請這兩黨的議員，投空白票或棄權，前提是「預算通過後石破辭職」。

第二種情境是，石破承擔慘敗責任而辭職，自民黨在特別國會之前選出新總裁。上次總裁選中以些微差距屈居第二的高市早苗，可能成為繼任者。

不過，支持高市的議員中許多人在本次選舉落敗，因此在總裁選舉的議員投票對高市不利。黨中央高層或許會考慮選官房長官林芳正或財務大臣加藤勝信為繼任者。平早說，然而若這樣做，黨內分歧可能會更加明顯而致命。將使自民黨面臨更大的內部挑戰，影響未來的凝聚力和穩定性。

即使高市成為新總裁，執政聯盟仍處於未過半數的劣勢。因此在首相指名選舉時，仍需請維新和國民黨棄權。條件可能是「通過預算，但在七月進行眾參兩院同日選舉」。

第三種情境是立憲、維新或國民黨中任何一黨加入聯合內閣。可能有助於重新整合政權，加強執政聯盟的穩定性。立憲民主黨在野田佳彥當上黨主席後，似乎讓他們逐漸「靠近」自民黨。而且，野田背後有小澤一郎的支持，使得大聯合政府的可能性增大。

平早說，不過自民黨黨內對立憲「嚴重過敏」，且野田要抑制黨內的左派勢力也面臨挑戰，實現大聯合政府的難度依然很高。雙方在政策上分歧無法妥協，合作前景將十分渺茫。

此外，從席次來看，若是維新會和國民黨加入執政聯盟，必須兩黨都加入，才能確保國會的穩定運作。這樣一來，將形成自民、公明、維新、國民的四黨聯合執政。隨之而來的問題是：誰將擔任首相？如何營運政權？未來的走向難以預測。

資深政治記者角谷浩一指出，選後自民黨席次減少，無論誰來領導，政權運營都很困難。在這種情況下，成為首相幾乎沒有好處，因此沒有人會主動競爭這個位置。唯一的選擇似乎是全黨團結一致支持石破內閣。

民主黨 自民黨

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