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疑買非法藥物 日本相機大廠奧林巴斯社長辭職

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本相機、精密儀器製造商奧林巴斯公司（Olympus Corp.）宣布，社長兼執行長考夫曼（Stefan Kaufmann）今天已經辭職，起因是他疑似購買非法藥物。

「朝日新聞」、日本放送協會（NHK）報導，奧林巴斯公司日前接獲考夫曼疑似購買非法藥物的通報後，展開內部調查。而董事會根據內部調查的結果，判斷考夫曼購買藥物的可能性很高。

而他今天已經應董事會的要求辭職。被問及考夫曼是否承認此事，奧林巴斯回應因為涉及辦案不便回應。

考夫曼出生於德國，2003年進入奧林巴斯工作，2023年4月起擔任奧林巴斯社長兼執行長。

會長竹內康雄在考夫曼辭職後執掌執行長的職務，之後將由公司內部評估繼任人選。

東京都警視廳表示，奧林巴斯方面今年9月底左右向警方備案，警視廳目前仍在持續調查，但未透露藥物的相關細節。

日本 辭職

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