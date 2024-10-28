北韓再提遭無人機入侵 南韓軍方：無回應價值

北韓國防部今天透過官媒聲稱，已掌握日前入侵平壤的無人機是從南韓邊境的白翎島升空；南韓軍方對此表示，對於北韓單方面的主張，沒有一一回應的價值。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓國防部發表「侵害主權挑釁事件」的調查結果，聲稱當局已透過解體分析「來自南韓的無人機」，確認無人機升空地點與飛行路徑。

根據北韓軍方分析結果，這架無人機在10月8日晚間11時25分30秒從白翎島升空，飛入北韓領空，途經黃海南道長淵郡、椒島一帶海域，一路北上至臨海的南浦特別市，最終進入北韓首都平壤上空，在10月9日凌晨1時32分8秒抵達北韓外交部大樓及地鐵勝利站上空，1時35分11秒抵達國防部大樓上空，散布「政治煽動污穢物」。

調查結果稱，該無人機的238筆飛行計畫與紀錄時間橫跨2023年6月5日至2024年10月8日，除最後一筆飛向北韓的紀錄外，都是在南韓境內飛行。

對此，南韓軍方維持與先前同樣立場，稱這些都是北韓單方面的主張，「沒有一一確認、回應的價值」。北韓11日聲稱在平壤上空發現來自南韓的無人機進犯，19日再度聲稱在平壤發現同一機型的無人機殘骸。

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正也透過官媒發表談話，提出若首爾上空出現散布詆毀南韓總統尹錫悅傳單的無人機，但北韓軍方不予任何確認回應的假設，「真想看看這些骯髒的首爾野狗又會亂吠什麼」，引發外界對北韓後續可能行動的猜測。