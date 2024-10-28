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玻利維亞前總統遇槍擊控當局暗殺 政府：自導自演

中央社／ 玻利維亞拉巴斯27日綜合外電報導

玻利維亞前總統莫拉萊斯表示，槍手今天試圖在槍林彈雨中置他於死，而幕後黑手是現任總統。安全部副部長卻表示，這起事件疑似莫拉萊斯陣營自導自演。

路透社報導，這凸顯莫拉萊斯（Evo Morales）與現任總統阿爾斯（Luis Arce）的政治緊張越演越烈。

莫拉萊斯表示，他在前往城市柯加邦巴（Cochabamba）一家廣播電台受訪途中，遭到蒙面殺手槍擊，座車司機受傷。

莫拉萊斯說：「我那輛車有14個彈孔，這是有計畫的，目的是殺死我。」

莫拉萊斯在臉書發布了從行駛中的車輛內拍攝的影片，影片顯示他坐在副駕駛座，擋風玻璃上至少有兩個彈孔。

主持這次訪問的廣播電台Kawsachun Coca發布影片，據稱顯示莫拉萊斯那輛佈滿子彈的皮卡車，擋風玻璃上有3個彈孔，駕駛頭上有血。

莫拉萊斯提及他重奪總統寶座的嘗試：「阿爾斯摧毀了玻利維亞，現在他想透過殺死我來消滅我們的進展。幸運的是，我逃過一死。」

莫拉萊斯在社群媒體X表示，後來他向位於哥斯大黎加的泛美人權委員會（Inter-American Commission onHuman Rights）提出申訴，正式指控「政府特工」試圖暗殺。

阿爾斯也在X回應說，他已下令「立即徹查」他所謂的「涉嫌攻擊」莫拉萊斯事件，「以釐清事實」。

阿爾斯還說：「政治上的任何暴力行為都必須受到譴責和釐清。」

安全部副部長李歐斯（Roberto Rios）稍早表示，這次攻擊可能是莫拉萊斯陣營自導自演。

莫拉萊斯所屬社會主義運動黨（Movimiento AlSocialismo）在聲明中指出，這起事件發生在柯加邦巴一個軍營外，身穿黑衣的男子用步槍朝莫拉萊斯的卡車開火。

65歲的莫拉萊斯2006年至2019年擔任總統，直到他試圖繞過憲法尋求第4任期為止。

在一場被控舞弊的選舉之後，莫拉萊斯失去軍方支持，被迫辭職，並逃往墨西哥。2020年，他重返玻利維亞，試圖在政壇東山再起。

影片 擋風玻璃 玻利維亞

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