快訊

超越C羅成史上最醜雕像？ 「閃電俠」韋德自嘲：那個人是誰

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

北檢查超思進口蛋案 今以被告身分約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

美日軍演飛機撞地受損 日本魚鷹機全面停飛

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本陸上自衛隊一架魚鷹型運輸機昨天欲從沖繩縣與那國町的自衛隊基地起飛時左右搖晃，造成左翼下部碰觸地面飛機受損，所幸無人傷亡。陸上自衛隊已因此全面停飛17架魚鷹機。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省說明，這架魚鷹機（V-22 Osprey）當時在參加自衛隊和美軍10月23日起共同實施的大規模演習「利劍」（KeenSword），昨天上午11時40左右欲準備從與那國町的陸上自衛隊與那國駐屯地起飛，演練運送傷患。

不料這架飛機準備起飛時失去平衡，後來降落在與那國駐屯地的草地上，左側發動機的排氣口周邊碰撞到地面因而受損。

機上當時載著包含自衛隊員在內共16人，全員平安無事。防衛省並未公布非自衛隊員的搭乘者詳情。

陸上自衛隊已設置調查委員會以釐清飛機受損程度與肇因，並已經決定在查明原因與採取相關對策之前，全面暫停17架魚鷹機的飛行任務

陸上自衛隊2020年起開始部署魚鷹機，這次事件很可能是日本魚鷹機受損的首例。

而陸上自衛隊也就此發聲明表示：「引發相關地區民眾極大的擔憂，深表歉意。我們將全力確保飛行安全。」

這並非陸上自衛隊的魚鷹機，在「利劍」演習期間的首起意外。

陸上自衛隊一架魚鷹機本月23日在飛行途中，因發動機的油壓系統故障警示燈亮起，迫降在鹿兒島縣鹿屋市的自衛隊基地。自衛隊方面宣稱當時是「預防性降落」，無人受傷。

日本 自衛隊 魚鷹

延伸閱讀

要求商務艙「柳橙汁新鮮現榨」…乘客嗆1句讓空姐傻眼

FTISLAND崔敏煥涉性交易已離韓 活動主辦方「聯繫不上」：恐在來台飛機上

星宇航空明年開3新航點 張國煒：考慮歐洲航線

美日聯合軍演 日本魚鷹機疑油壓系統故障迫降

相關新聞

紐約市長貪腐案：亞當斯收受土耳其捐款爭議

被戲稱為湯姆叔叔（Uncle Tom）的紐約市長亞當斯（Eric Adams），在九月底遭到聯邦檢察官起訴。經過長期調查後，他被控以接受外國人的競選捐款罪（美國法典第52篇第30121節（a）（2））、賄賂罪（美國法典第18篇第666節（a）（1）（B））、透過電信等手段詐欺罪（美國法典第18篇第1343節）等罪名。

邀台積電進駐日本的重要推手甘利明 眾院選舉敗給44歲新人

2016年以來日本國會選舉出現現任閣員落選的情況，顯示自民黨面臨強烈的逆風。現任法務、農林水產省及復興大臣都在選區落敗，...

日本最大在野黨將提倒閣：換黨執政才是真正的改革

日本第50屆眾院選舉落幕，自民黨、執政聯盟的席次皆未過半，不過自民黨仍是國會第一大黨。在野最大黨立憲民主黨（立民）席次大...

自民黨眾院選舉挫敗 日股為什麼竟意外上漲？

自民黨和聯盟友黨在日本眾院選舉意外失去多數席位，日圓應聲重挫，但日本股市周一卻意外大漲。

被自民黨拖下水？ 執政盟友公明黨連黨主席也選輸

與日本自民黨聯合執政的公明黨在此次眾院選舉受到重挫，連黨主席石井啓一都落選，未能維持32席的勢力，共掉8席。以「常勝關西...

日本大選自民黨慘輸 石破茂恐成短命首相 金融市場恐有大波動

日本由自民黨領導組成的執政聯盟，在周日（27日）的大選中，失去國會多數，令日本陷入政治不確定。經濟學家警告，這次選民對自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。