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被自民黨拖下水？ 執政盟友公明黨連黨主席也選輸

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
與日本自民黨聯合執政的公明黨在此次眾院選舉受到重挫，連黨主席石井啓一都落選。路透
與日本自民黨聯合執政的公明黨在此次眾院選舉受到重挫，連黨主席石井啓一都落選。路透

日本自民黨聯合執政的公明黨在此次眾院選舉受到重挫，連黨主席石井啓一都落選，未能維持32席的勢力，共掉8席。以「常勝關西」為傲的大阪，4個選區首度與日本維新會全面對決，全數落敗。

自民黨的「政治與金錢」問題，公明黨雖曾施壓自民黨強化政治資金規定，但作為聯合執政黨，公明黨也受到輿論的強烈反對。

石井原為比例代表候選人，轉戰至埼玉第14區，以「空降」身份參選，不得不優先關注自己的選區，並接受自民黨當地縣議員的支持，全面動員以擴大組織票，最終仍敗北。這是自2009年太田昭宏之後，該黨黨魁再次落選。

9月才就任黨主席的石井在27日的廣播節目中說，「自民黨的問題對整個執政聯盟帶來了不利影響。」大阪地區的4個選區中，前代表山口那津男三度助陣，首相石破茂也親赴支援，仍全數落敗，包括黨副主席佐藤茂樹。

石井等人在選戰中強調政治改革，提出廢除政策活動費、設立第三方機構以監督政治資金，推動發補助金給低收入家庭，強調在自公聯合政權持續推動政策的重要性。然而，公明黨對35名未獲自民公認的前議員給予推薦，遭在野黨批評為「是自民黨的共犯」。

此外，公明黨背後的主要支持團體創價學會，會員高齡化致組織票弱化，集票能力下降。黨內普遍認為，石井無法避免辭職的命運，為明年東京都議選與參院選重整組織是重要課題。

日本 自民黨 議員

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