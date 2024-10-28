自民黨眾院選舉挫敗 日股為什麼竟意外上漲？

自民黨和聯盟友黨在日本眾院選舉意外失去多數席位，日圓應聲重挫，但日本股市周一卻意外大漲。

日經225指數和東證指數開盤略微走低，但隨即轉為上漲超過1%。日經225指數一度上漲744點，漲幅近2%，至 38,658.74點。

大和證券高級策略師細井秀司說：「這是一個意想不到的反應，」「儘管政治風險可能增加，但市場或許預期石破政府不會立即成為跛腳鴨。」

不過，日圓貶值往往有利偏重出口的日股。日圓兌美元周一上午貶至 153.71，跌幅拉大為0.9%。

KCM Trade首席市場分析師 Tim Waterer 提醒，日本立法過程可能出現陷入「泥淖」的風險，這種情況至少在短期而言對日圓和日經指數不利。

Global CIO Office執行長 Gary Dugan 說：「市場更希望現任執政聯盟能夠勝出，外資只希望看到企業部門繼續進行重整，不受政治噪音干擾。」

不過，里昂證券（CLSA）（日本）策略師 Nicholas Smith指出，要記得石破茂曾表示他希望提高稅收，「自民黨越弱，他實現這一目標就越困難，這對市場是有利的」。

Russell Investments Group 投資策略師 Alex Cousley 說，日股仍具備良好表現的條件，「企業改革的工作、對股東權益報酬的重視以及企業增加資本支出的趨勢，都令人振奮，不應受到選舉結果的過度影響。」