日本大選自民黨慘輸 石破茂恐成短命首相 金融市場恐有大波動

日本由自民黨領導組成的執政聯盟，在周日（27日）的大選中，失去國會多數，令日本陷入政治不確定。經濟學家警告，這次選民對自民黨的懲罰意外嚴厲，可能將在今日的金融市場帶來高度震盪。

金融時報指出，這是自民黨15年來選得最差的一次大選，自民黨還能不能繼續執政是個挑戰，政治分析師說，自民黨總裁（黨魁）、日本首相石破茂幾乎肯定會被逼要辭職；如果他辭職，將會是日本現代任期最短的首相。

彭博資訊說，石破茂想為自民黨政治獻金未登記的「小金庫事件」止損，決定提前大選，如今證明是個壞的賭注。

日媒解釋，根據日本憲法規定，眾議院解散、舉行大選後30天內須召開國會，近年通常是在大選投開票日算起的10天後就會召開。若以30天計，這次召開國會的期限是11月26日。如果石破茂沒有主動辭職，在新國會召開時，10月1日才上任的石破內閣將總辭，由新國會決定下任首相。石破茂如果未能被指名為首相，將成為日本戰後在任天數最短的首相。

石破茂在選舉結果底定後，對NHK說：「選民給了我們嚴厲的判決，我們必須虛心接受這個結果。」石破茂在周日晚間的訪談表示，現在討論他是否為敗選下台，時機還不成熟。

今日清晨的大選結果顯示，在這屆應選的465席中，自民黨獲191席，友黨公明黨24席，因此執政的「自公聯盟」共215席，未達過半所需的233席。

這次選後，自民黨雖然還是國會最大黨，但在國會已不夠力量，支持成長的改革計畫可能停止。金融時報分析，自民黨為了要快速確保繼續執政，除了把因「小金庫事件」未獲提名的當選議員找回來，也要去拉攏其他小黨，然而多個民粹小黨有著與自民黨完全不同的政治主張，自民黨的某些政策上勢必需要妥協。

長期觀察日本的經濟學家Jesper Koll對金融時報說，在金錢與投資的世界裡，看好日本的關鍵支柱是日本政治與政策的穩定，這次選後，變得很難說了。