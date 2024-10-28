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給2000萬壓垮選情最後一根稻草 換掉石破與否自民黨內立場分歧

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
自民黨總裁石破茂（右）與選對委員長小泉進次郎依慣例在總部為當選眾議員的黨員貼上標記。新華社
自民黨總裁石破茂（右）與選對委員長小泉進次郎依慣例在總部為當選眾議員的黨員貼上標記。新華社

日本首相石破茂對涉及政治獻金醜聞的眾議員候選人，予以非公認或是不重複列比例代表，顯示切割。然而選戰尾聲爆出黨本部對部分非公認候選人間接提供2000萬日圓資金，引發暗中資助的批評，成壓垮駱駝最後一根稻草。

自民黨對12名涉及政治獻金問題的候選人予以「不公認」，34人公認但不列比例代表名單。但選戰末期，被揭露部分非公認候選人所屬的地方黨部，收到自民黨總部的補助金2000萬日圓。在野黨批評，此為「事實上的公認費，意圖隱瞞的公認」。

自民黨幹事長森山裕在NHK節目上回應，這是根據規則決定，但解釋不足，會加以反省。森山目前未表示要辭職負責。

石破為了將9月黨總裁（黨魁）選舉及新內閣成立的氣勢延續到眾院選中，上任僅8天便解散眾議院。但想以提前解散的策略平安度過選舉的計畫落空。執政聯盟未過半，追究黨執行部責任的聲音浮現。出馬參選過自民黨總裁選中的前經濟安全保障大臣小林鷹之，在NHK節目中表示，黨幹部應該意識到自身的責任。

森山在同節目中說，會謙虛地接受結果。隨後在28日凌晨對記者表示，會為追加預算及編列明年預算竭盡微薄之力，履行責任。選舉對策委員長小泉進次郎也表態，「無論結果如何，作為選對委員長，這是我的責任。」

部分自民黨非主流派認為，席次未過半，石破也應辭職。隨2025年東京都議會選舉和參議院選舉接近，換首相的呼聲或許會變高。但也有支持者認為，若非石破擔任首相，選戰或許會更艱難，且目前自民黨黨內似乎無一致推舉的「新面孔」。對續任或換人的立場分歧。

政治獻金 自民黨

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