給2000萬壓垮選情最後一根稻草 換掉石破與否自民黨內立場分歧

日本首相石破茂對涉及政治獻金醜聞的眾議員候選人，予以非公認或是不重複列比例代表，顯示切割。然而選戰尾聲爆出黨本部對部分非公認候選人間接提供2000萬日圓資金，引發暗中資助的批評，成壓垮駱駝最後一根稻草。

自民黨對12名涉及政治獻金問題的候選人予以「不公認」，34人公認但不列比例代表名單。但選戰末期，被揭露部分非公認候選人所屬的地方黨部，收到自民黨總部的補助金2000萬日圓。在野黨批評，此為「事實上的公認費，意圖隱瞞的公認」。

自民黨幹事長森山裕在NHK節目上回應，這是根據規則決定，但解釋不足，會加以反省。森山目前未表示要辭職負責。

石破為了將9月黨總裁（黨魁）選舉及新內閣成立的氣勢延續到眾院選中，上任僅8天便解散眾議院。但想以提前解散的策略平安度過選舉的計畫落空。執政聯盟未過半，追究黨執行部責任的聲音浮現。出馬參選過自民黨總裁選中的前經濟安全保障大臣小林鷹之，在NHK節目中表示，黨幹部應該意識到自身的責任。

森山在同節目中說，會謙虛地接受結果。隨後在28日凌晨對記者表示，會為追加預算及編列明年預算竭盡微薄之力，履行責任。選舉對策委員長小泉進次郎也表態，「無論結果如何，作為選對委員長，這是我的責任。」

部分自民黨非主流派認為，席次未過半，石破也應辭職。隨2025年東京都議會選舉和參議院選舉接近，換首相的呼聲或許會變高。但也有支持者認為，若非石破擔任首相，選戰或許會更艱難，且目前自民黨黨內似乎無一致推舉的「新面孔」。對續任或換人的立場分歧。