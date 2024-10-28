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為什麼以色列周末轟炸伊朗極具恫赫效果？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
以色列26日派出空軍戰機前往伊朗轟炸軍事目標。路透
以色列26日派出空軍戰機前往伊朗轟炸軍事目標。路透

以色列上周末派遣超過100架戰機轟炸伊朗，卻也有意達成一種巧妙的平衡效果：既對伊朗造成了重大的戰略損失，又希望讓伊朗認為不值得再報復相向。

以色列官員接獲指示對這次任務細節三緘其口，不過，以色列總理內唐亞胡讚揚這次對伊朗的軍事行動，「嚴重削弱伊朗的防禦能力以及生產那些會向我們發射的飛彈的能力。」內唐亞胡表示，這次打擊「精確且強大」，「達成了所有目標」。

這兩個敵對國家正進入一種不同形式的戰爭：直接而長距離的戰爭，兩國表現截然不同。

伊朗4月和10月兩度同時發射數百枚飛彈，只有零星突破以色列的防空系統。以色列則兩度展現占盡上風的報復能力，幾乎沒有武器被攔截。4月的攻擊擊中了一座防空雷達。據了解這次任務的人士透露，周六的攻擊中，以色列動用最先進的F-35戰機，這種戰機擅長躲避雷達偵測。

不願具名的以色列官員向彭博透露，這次攻擊目標包括一些防空系統，其中有俄羅斯製造的S-300系統，以及一些飛彈彈庫和發射基地。

華爾街日報根據美國和以色列官員報導，在上周六持續數小時的攻擊中，以色列戰機襲擊伊朗分布在三個省份的軍事設施，包括三組由俄羅斯提供的S-300防空系統。另有一組防空系統也遭擊。有以色列官員補充說，所有的防空系統均已無法使用。

S-300是一種地對空飛彈系統，由蘇聯在1960年代和1970年代設計，目前用於防禦飛機、無人機，也在一定程度上防禦巡弋和彈道飛彈。專家認為，伊朗大約取得40到60發射器，每個發射器最多可攜帶四枚飛彈。

專家表示，周六的行動也可能為下一次攻擊鋪路，或許會在美國大選後舉行，目標可能是伊朗的核子設施或石油基礎設施。

瑞赫曼大學伊朗講師 Meir Javedanfar 說：「以軍能夠摧毀伊朗的防空雷達系統，這是一個戰略上的轉變。如此一來，以色列為未來的攻擊打開了大門。這表示伊朗的核子計畫和能源基礎設施將不堪一擊，暴露在以色列或美國攻擊之下。」

以色列曾任職於情報機構的官員向彭博透露，伊朗擁有大約20到30組S-300系統。即使只有部分被摧毀，這已經是一個明確的訊息，未來可能會有更多系統在攻擊中受損。由於俄羅斯需要優先考慮自己的防禦需求，伊朗難以得到立即補充。

這次攻擊包括對伊朗彈道飛彈製造能力的打擊，涉及一座用於混合飛彈引擎固體燃料成分的工廠。前情報官員表示，相關設備可以替換，主要來源是中國，但需要時間，因為這些設備並非現成品。

專家指出，除了實質損害外，這次行動的規模本身就是一個強烈的信號。任務中動用了超過100架戰機，能夠在遠離以色列邊界的地方發動攻擊並安全返航，展現以色列及其盟友所掌握的明確情報，以及以色列和美國之間的緊密合作，以色列可以飛越伊拉克領空，即可見一斑。

以色列 伊朗 彈道飛彈

延伸閱讀

伊朗總統：不尋求對以色列開戰 準備好適當回應

以伊有意避免全面戰爭

Axios：以色列報復前 向伊朗透露攻擊目標

紐時︰挨以色列空襲是否還手 伊朗陷兩難

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