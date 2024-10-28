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日本國民民主黨眾院席次大躍進 拒聯合執政

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
國民民主黨黨魁玉木雄一（中）否認與執政聯盟合作的可能性。路透
國民民主黨黨魁玉木雄一（中）否認與執政聯盟合作的可能性。路透

日本眾院選舉後會在30天內召開特別國會，舉行首相指名選舉。日相石破茂表示要爭取與在野黨結盟，但日本維新會與國民民主黨都說，不考慮與自民公明黨聯合執政。

維新會黨代表馬場伸幸在昨（27日）晚NHK節目中，提及與自民、公明黨合作時表示，完全沒有考慮。他說，政治與金錢的問題，已點燃民眾的怒火。對於與立憲民主黨的合作，他在大阪市的聯合記者會中也持消極態度，認為立憲黨內在外交、安全保障、能源、憲法等基本政策上尚未統一。

國民民主黨（民主黨）黨魁玉木雄一在電台節目中否認與執政聯盟合作的可能性，但表示「會與能合作推動政策的對象合作」。民主黨在此次選舉取得佳績，從選前的7席大幅增長，超越21席門檻，從而具備在眾院單獨提出法案的資格。玉木說，他們在選舉中強調增加實際所得及控制社會保險費用，這些訴求回應了民眾的期待。

日本眾院席次底定，自民黨少了56席，剩191席，最大在野黨立憲民主黨增加50席，達148席。

日本 民主黨

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