日本國民民主黨眾院席次大躍進 拒聯合執政
日本眾院選舉後會在30天內召開特別國會，舉行首相指名選舉。日相石破茂表示要爭取與在野黨結盟，但日本維新會與國民民主黨都說，不考慮與自民公明黨聯合執政。
維新會黨代表馬場伸幸在昨（27日）晚NHK節目中，提及與自民、公明黨合作時表示，完全沒有考慮。他說，政治與金錢的問題，已點燃民眾的怒火。對於與立憲民主黨的合作，他在大阪市的聯合記者會中也持消極態度，認為立憲黨內在外交、安全保障、能源、憲法等基本政策上尚未統一。
國民民主黨（民主黨）黨魁玉木雄一在電台節目中否認與執政聯盟合作的可能性，但表示「會與能合作推動政策的對象合作」。民主黨在此次選舉取得佳績，從選前的7席大幅增長，超越21席門檻，從而具備在眾院單獨提出法案的資格。玉木說，他們在選舉中強調增加實際所得及控制社會保險費用，這些訴求回應了民眾的期待。
日本眾院席次底定，自民黨少了56席，剩191席，最大在野黨立憲民主黨增加50席，達148席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言