快訊

算力即國力…量子運算將成下一代科技爭霸戰

又是未成人犯案！桃園女童白天遭強擄 狂喊「救我」17秒無人發現

MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

聽新聞
0:00 / 0:00

邀台積電進駐日本的重要推手甘利明 眾院選舉敗給44歲新人

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
自民黨前幹事長甘利明也在選區中敗給立憲民主黨新人落選。路透
自民黨前幹事長甘利明也在選區中敗給立憲民主黨新人落選。路透

2016年以來日本國會選舉出現現任閣員落選的情況，顯示自民黨面臨強烈的逆風。現任法務、農林水產省及復興大臣都在選區落敗，只有復興大臣伊藤忠彥透過比例代表制復活當選。自民黨前幹事長甘利明也在選區中敗給立憲民主黨新人落選。

在眾議院選舉中，自民黨多位有力候選人及備受矚目的候選人，接連在選區中敗選。埼玉第5區的法務大臣牧原秀樹、鹿兒島第3區的農林水產省大臣小里泰弘均落敗，也未能經比例制復活。2016年參議院選舉以來首次出現現任閣員落選。

此外，備受矚目的神奈川第20區候選人甘利明，不敵立憲民主黨新人44歲的大塚小百合，鑑於自民黨的比例代表「73歲退休制度」，甘利未重複登記比例代表而落選。甘利1983年首次當選眾議員，歷任經濟產業相、自民黨選舉對策委員長等要職，是該黨重要人物，也是日本引進半導體產業的重要推手，邀台積電進駐熊本。

和歌山第2區、自民黨前幹事長二階俊博的兒子二階伸康，敗給前安倍派、現位無黨籍的世耕弘成，世耕曾任經產大臣等要職，與安倍關係良好，因為政治獻金醜聞而離黨。

二階伸康為繼承父親而參選，無法透過比例代表復活確定落選。二階俊博曾在和歌山縣紀伊地區建立起「二階王國」，因年事已高而退休。伸康輸在知名度低。

日本 自民黨

延伸閱讀

日圓摔至三個月低點 若日本首相石破茂辭職 恐進一步貶值

日本眾議院大選開票完成 自民黨掉56席慘敗！執政聯盟未過半

日本眾院大選 聯合執政公明黨代表落選

日本眾院大選自民黨慘敗 石破茂面臨究責

相關新聞

日本眾議院大選開票完成 自民黨掉56席慘敗！執政聯盟未過半

日本27日舉行眾議院大選正式投票，據日本放送協會（NHK）等日媒，全部開票作業至28日凌晨5時多（台灣時間同日凌晨4時多...

紐約市長貪腐案：亞當斯收受土耳其捐款爭議

被戲稱為湯姆叔叔（Uncle Tom）的紐約市長亞當斯（Eric Adams），在九月底遭到聯邦檢察官起訴。經過長期調查後，他被控以接受外國人的競選捐款罪（美國法典第52篇第30121節（a）（2））、賄賂罪（美國法典第18篇第666節（a）（1）（B））、透過電信等手段詐欺罪（美國法典第18篇第1343節）等罪名。

邀台積電進駐日本的重要推手甘利明 眾院選舉敗給44歲新人

2016年以來日本國會選舉出現現任閣員落選的情況，顯示自民黨面臨強烈的逆風。現任法務、農林水產省及復興大臣都在選區落敗，...

日本最大在野黨將提倒閣：換黨執政才是真正的改革

日本第50屆眾院選舉落幕，自民黨、執政聯盟的席次皆未過半，不過自民黨仍是國會第一大黨。在野最大黨立憲民主黨（立民）席次大...

自民黨慘敗且執政聯盟未過半！石破茂不辭職 日政壇進入動盪新時代

日本眾議院27日舉行選舉，執政黨自民黨席次大幅縮水，執政聯盟自2009年來首度失去多數席位，首相兼自民黨總裁（黨魁）石破...

日圓摔至三個月低點 若日本首相石破茂辭職 恐進一步貶值

日圓匯率貶至三個月低點，因日本自民黨與盟友公民黨組成的現任執政聯盟在眾議院選舉中沒有取得過半席次，升高了日本政局的不確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。