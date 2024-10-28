邀台積電進駐日本的重要推手甘利明 眾院選舉敗給44歲新人

2016年以來日本國會選舉出現現任閣員落選的情況，顯示自民黨面臨強烈的逆風。現任法務、農林水產省及復興大臣都在選區落敗，只有復興大臣伊藤忠彥透過比例代表制復活當選。自民黨前幹事長甘利明也在選區中敗給立憲民主黨新人落選。

在眾議院選舉中，自民黨多位有力候選人及備受矚目的候選人，接連在選區中敗選。埼玉第5區的法務大臣牧原秀樹、鹿兒島第3區的農林水產省大臣小里泰弘均落敗，也未能經比例制復活。2016年參議院選舉以來首次出現現任閣員落選。

此外，備受矚目的神奈川第20區候選人甘利明，不敵立憲民主黨新人44歲的大塚小百合，鑑於自民黨的比例代表「73歲退休制度」，甘利未重複登記比例代表而落選。甘利1983年首次當選眾議員，歷任經濟產業相、自民黨選舉對策委員長等要職，是該黨重要人物，也是日本引進半導體產業的重要推手，邀台積電進駐熊本。

和歌山第2區、自民黨前幹事長二階俊博的兒子二階伸康，敗給前安倍派、現位無黨籍的世耕弘成，世耕曾任經產大臣等要職，與安倍關係良好，因為政治獻金醜聞而離黨。

二階伸康為繼承父親而參選，無法透過比例代表復活確定落選。二階俊博曾在和歌山縣紀伊地區建立起「二階王國」，因年事已高而退休。伸康輸在知名度低。