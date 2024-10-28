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日本最大在野黨將提倒閣：換黨執政才是真正的改革

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
野最大黨立憲民主黨（立民）席次大幅增加，黨魁野田佳彥表示將致力與其他在野黨合作在臨時國會提不信任案。歐新社
野最大黨立憲民主黨（立民）席次大幅增加，黨魁野田佳彥表示將致力與其他在野黨合作在臨時國會提不信任案。歐新社

日本第50屆眾院選舉落幕，自民黨、執政聯盟的席次皆未過半，不過自民黨仍是國會第一大黨。在野最大黨立憲民主黨（立民）席次大幅增加，表示將致力與其他在野黨合作在臨時國會提不信任案。若不信任案通過，執政黨須解散眾院或是內閣總辭，立民的目標是重返執政。

自民與公明黨執政聯盟選前279席、選後215席，未能過半數的233席。因自民黨派系問題遭懲處的46名候選人，有28人落選。

立民黨黨主席野田佳彥呼籲「同門」的國民民主黨、日本維新會合作，三黨是從民主黨分裂而來。三個在野黨對廢除政策活動費有共識，但是在核電、修憲等政見立場並不一致。所以在選舉的時候，在野黨合作不順利。

野田在27日晚間被問及執政聯盟未過半的話，「會（與在野黨）誠意對話，討論在臨時國會提不信任案」。但明言不會與日本共產黨合作。眾院51以上議員贊成就可以提不信任案表決，出席委員過半同意，則內閣要在10天內解散眾院或總辭。

立民黨今將開黨幹部會議，討論臨時國會的首相指名選舉。日本憲法規定，眾院解散、改選日30天內，必須召開特別國會，本次最遲11月26日之前要進行首相指名選舉。

若野田能在首相指名選舉得到比現任首相石破茂要高的票數，立民黨就能組新內閣。野田說，要贏得首相指名選舉當然困難，但換黨執政才是真正的政治改革。

讀賣新聞報導，為維持政權穩定，自民黨可能會在指名選舉尋求部分在野黨合作，包括在修憲主張接近的維新會、曾經同意岸田內閣總預算案的國民民主黨。

內閣 自民黨

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