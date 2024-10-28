自民黨慘敗且執政聯盟未過半！石破茂不辭職 日政壇進入動盪新時代

日本眾議院27日舉行選舉，執政黨自民黨席次大幅縮水，執政聯盟自2009年來首度失去多數席位，首相兼自民黨總裁（黨魁）石破茂受訪時提出與其他政黨合作的可能性，且說不會請辭，儘管如此仍對上任不到一個月的政府帶來不確定性。

根據日經統計，石破率領的自民黨和公明黨總共贏得215席，少於眾議院維持多數席位的233席，未能過半；反對黨共獲得235席。

路透描述，石破率領的自民黨在戰後幾乎一直是日本執政黨，如今因通貨膨脹與政治獻金醜聞，執政聯盟時隔15年遭遇慘敗。石破接受東京電視台訪問，神情憂鬱表示，「這次選舉對我們來說非常艱難」。

日經報導，在投票結束兩個多小時後，石破接受日本放送協會（NHK）採訪表示，「我認為我們未能獲得公眾的理解」。

這一結果可能會迫使各方達成難以駕馭的權力分享協議來組成聯合政府，而隨著日本面臨經濟逆風和東亞緊張的安全局勢，這可能會引發政治不穩定，預示日本政壇的動盪新局面。