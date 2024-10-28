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喬治亞國會大選親俄派奪勝 總統籲抗爭歐盟促調查

中央社／ 特比利西／布魯塞爾27日綜合外電報導

黑海國家喬治亞總統佐拉比契維利今天譴責國會大選「完全造假」，呼籲民眾明天進行抗議，對由執政黨取得勝利的官方結果提出質疑。

法新社報導，佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）今天指出：「選舉完全造假…我不承認這些選舉，我呼籲民眾一塊挺身而出，高呼我們不承認這些選舉。」

喬治亞昨天舉行國會大選，中央選舉委員會今天於超過99%選票完成計票後宣布，執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）囊括54.08%選票，主要在野聯盟得票率為37.58%。

此一結果可能導致這個高加索國家與俄羅斯建立更密切關係，恐對其加入歐洲聯盟之路帶來新的打擊。親西方的在野陣營譴責這場選舉是「憲法政變」。

佐拉比契維利指控俄羅斯是疑似選舉舞弊的幕後藏鏡人，強調喬治亞已經淪為「俄羅斯特別行動」的被害者。

「我們是俄羅斯特別行動的見證人和被害者，這項特別行動是對喬亞人民所進行的現代形式混合戰爭。」

在這場爭議選舉後，繫獄的前總統及在野領袖薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）今天也呼籲展開大規模反政府示威。他曾引領2003年沒有流血的「玫瑰革命」（Rose Revolution）。

薩卡希維利在臉書發文說：「當然，不應該闖進國會，現在該是展開大規模抗議的時候了。我們必須向全世界展現我們為自由而奮鬥，我們是無法容忍不公不義的民族。」

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天則在喬治亞執政黨宣布勝選、在野黨譴責大選結果「遭到偽造」後，敦促喬治亞選務當局迅速調查疑似選舉違規。

米歇爾在X平台發文說：「我們呼籲中央選舉委員會和其他有關當局履行職責，迅速、透明而且獨立地調查，並且就選舉違規和因此產生的指控進行裁決。」

他表示：「必須嚴肅澄清和處理疑似違規。」

俄羅斯 大選

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