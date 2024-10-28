快訊

最新各國官方預測路徑「康芮」將登陸台灣 不排除增為強颱威脅不容小覷

獨／高雄警官酒駕被「自家人」查獲 犯兩大天條高層震怒

MLB／好消息！大谷翔平肩傷無礙 世界大賽第3戰將出賽

聽新聞
0:00 / 0:00

日本眾議院大選開票完成 自民黨掉56席慘敗！執政聯盟未過半

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本眾議院選舉27日投開票，執政黨自民黨席次大幅縮水。首相兼自民黨總裁石破茂（左四），廿七日和黨內高層在東京自民黨總部關注眾院大選開票。（歐新社）
日本眾議院選舉27日投開票，執政黨自民黨席次大幅縮水。首相兼自民黨總裁石破茂（左四），廿七日和黨內高層在東京自民黨總部關注眾院大選開票。（歐新社）

日本27日舉行眾議院大選正式投票，據日本放送協會（NHK）等日媒，全部開票作業至28日凌晨5時多（台灣時間同日凌晨4時多）結束，已連續執政近12年的自由民主黨不僅未能單獨過半，連其和公明黨組成的執政聯盟同樣無法過半。

大選結果顯示，在這屆應選的465席中，自民黨獲191席，其友黨公明黨24席，因此「自公聯盟」共215席，未達過半的233席。

選前自民黨擁有單獨過半的247席，公明黨也有32席，自公聯盟共279席。選後自民黨銳減達56席，比日媒選前預估的掉50席還多，公明黨則減少8席，自公聯盟共掉了64席。

尤其66歲的公明黨代表（黨魁）、前國土交通大臣石井啟一在埼玉縣小選區落選，敗給國民民主黨的鈴木義弘，又沒列在比例代表選區，故沒有「復活」機會，確定落選。身為公明黨代表卻落選，上次已是2009年眾院大選的太田昭宏。

最大在野黨立憲民主黨（立民黨）則成為最大贏家，從選前不到百席的98席激增50席至148席。該黨代表（黨魁）、曾於該黨前身的民主黨執政時擔任首相的野田佳彥27日晚間表明，將爭取成為取代自民黨籍首相石破茂的新首相。

另一在野黨國民民主黨席次也大躍進，從選前的7席大幅增加到28席。根據地在日本關西地區大阪的日本維新會此次席次雖退步，從選前的44席減至38席，但仍保住眾院第3大黨地位。2019年才創黨、中央黨部在東京都的進步派左翼小黨「令和新選組」，此次也新增6席，從選前的3席增至9席。

兼任自民黨總裁（黨魁）的石破27日晚間雖已表態願與在野黨合作執政，但野田、國民民主黨代表玉木雄一郎及日本維新會代表馬場伸幸當晚均明言不考慮加入自公聯盟。日媒產經新聞更引述日本維新會幹部報導，直言「完全不相信自民黨」。

野田若想重登首相寶座，最需拉攏的就是國民民主黨和日本維新會，但這3黨結盟也只有214席，故還需與令和新選組，以及這次減少2席、共拿下8席的日本共產黨等在野勢力合作。

自民黨本屆雖大敗，但黨內大咖包括石破、前經濟安保大臣高市早苗、黨選對委員長小泉進次郎，以及前首相岸田文雄、菅義偉及麻生太郎、幹事長森山裕、內閣官房長官林芳正和前經濟安保大臣小林鷹之皆順利當選。因派系政治獻金募款餐券收回扣醜聞被處分而未獲提名，只能以無黨籍參選的舊清和政策研究會（安倍派）「5人眾」之一的萩生田光一也當選。

立憲民主黨成為這次日本眾議院大選最大贏家，黨魁野田佳彥在27日選情之夜好心情寫在臉上。路透
立憲民主黨成為這次日本眾議院大選最大贏家，黨魁野田佳彥在27日選情之夜好心情寫在臉上。路透

日本 民主黨 石破茂 自民黨

延伸閱讀

眾院大選執政黨失利 石破茂可能成執政天數最短日相

日本眾院大選 聯合執政公明黨代表落選

日本眾院大選自民黨慘敗 石破茂面臨究責

日本眾院大選 「日華懇」會長及幹事長等當選

相關新聞

日本眾議院大選開票完成 自民黨掉56席慘敗！執政聯盟未過半

日本27日舉行眾議院大選正式投票，據日本放送協會（NHK）等日媒，全部開票作業至28日凌晨5時多（台灣時間同日凌晨4時多...

日本眾院大選自民黨慘敗 石破茂面臨究責

日本眾議院選舉27日投開票，執政黨自民黨席次大幅縮水，執政聯盟時隔15年未能取得過半席次，首相石破茂難以避免要被追究責任...

石破須說服在野黨 加入執政聯盟

日本自民黨在眾議院席次大減，共同社引述分析家報導，若自民黨和公明黨的自、公執政聯盟未取得過半數二三三席，石破茂要續任首相...

黨魁曾訪台 立民黨對中立場分歧

立憲民主黨在這次日本眾院選舉席次大有斬獲，該黨前身為二○○九至二○一二年曾執政、已於二○一六年解散的民主黨。

日本自民黨 輸在不知反省

自民黨此次眾院大選遭重創，日媒報導指「政治與金錢問題」是最大主因。

「後石破」2巨頭／高市早苗挺醜聞議員 小泉進次郎受選民青睞

九月日本自民黨總裁選舉時，和日本現任首相石破茂並稱黨內「三巨頭」的前經濟安保大臣高市早苗及該黨選對委員長小泉進次郎，在大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。