眾院大選執政黨失利 石破茂可能成執政天數最短日相

第50屆日本眾議院大選昨天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半（233席）席次。不久後將召開的國會在進行首相指名選舉時，首相石破茂是否再被指名為首相，目前難以判斷。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

這次眾議院大選各政黨取得席次的情形是自民黨191席、立憲民主黨148席、維新會38席、國民民主黨28席、公明黨24席、令和新選組9席、共產黨8席、社民黨1席、參政黨3席、保守黨3席、其他無黨派12席。

自民、公明兩黨組成的執政聯盟在15日大選前的席次是279席（其中自民黨是247席、公明黨32席），大選結果未能取得過半席次。最大在野黨立憲民主黨從大選前的98席大躍進，在野黨及無黨派總計取得250席。

上一次執政聯盟無法取得過半，導致政壇「變天」，民主黨政權誕生是在2009年。

這次大選因為政治獻金未登記的「小金庫事件」未獲自民黨公認（提名）的候選人，以無黨籍身分參選後當選者，自民黨執行部可能追加「公認」。

涉及「小金庫事件」的10名自民黨前議員未獲黨提名，包括安倍派（已解散）的前經濟產業大臣萩生田光一、前經濟產業大臣西村康稔當選。退出自民黨參選的前參議員、自民黨前參議院幹事長世耕弘成也當選。

但自民黨即使將這些人追加「公認」，執政聯盟仍無法取得過半席次。大選後在國會的首相指名選舉動向撲朔迷離，難以判斷。

日本經濟新聞報導，日本憲法規定，眾議院解散、舉行大選後30天內須召開國會，這次最後期限是11月26日。近年通常是在大選投開票日算起的10天後召開國會。

在特別國會上，10月1日甫上路的現任石破內閣將總辭，由新選出的議員組成的眾議院，以及參議院進行下一任首相的指名。石破倘若再任的話，第2次石破內閣將上路。

石破倘若未獲指名為首相的話，在位天數將比已故首相東久邇宮稔彥在位天數54天還短，成為戰後在位天數最短的首相。

眾議院不僅是自民、公明兩黨所組的執政聯盟，立憲民主黨也無法單獨取得過半席次。如果在國會進行首相指名選舉時，包括投廢票在內的投票總數，倘若沒候選人拿下過半票數的話，就由得票數多的前兩名進行決選投票。一般預料，將由自民黨與立憲民主黨各推出的首相候選人競爭。

自民、公明兩黨以及立憲民主黨將爭取其他在野黨或無黨派眾議員的支持，包括閣外合作在內，摸索共組新聯合政府的可能性。2007年自民、公明兩黨在參議院無法取得過半席次時，自民黨曾有與當時最大在野黨進行「大聯合」的構想。

這次在小選區，與自民黨提名的候選人競爭的無黨籍候選人當選者動向也將成焦點。這些人包括在野黨系所組成的眾議院會派「有志之會」的吉良州司、北神圭朗、緒方林太郎、福島伸享以及脫離自民黨的世耕弘成等人。

自民黨、公明黨、立憲民主黨如果都無法與其他黨達成協議，共組聯合政府的話，在國會的首相指名選舉決選投票動向情況不明朗。日本維新會、國民民主黨等在野黨在首相指名選舉時，第一輪可能各自投給自己的黨魁，但第二輪決選投票可能投廢票。

決選投票如果兩者都未能拿到過半票數的話，則以得票多者勝選。首相指名是採眾議院優越制。執政黨因在國會未取得過半，國會成為「少數執政黨」（朝小野大）的局面。在預算案、重要法案等，依案件不同，可能尋求與在野黨合作，形成「部分」聯合。

不論哪一政黨都未能取得過半席次，將導致政權不安定。1993年眾議院選舉，執政黨自民黨未取得過半席次，非自民黨及非共產黨的8黨派共同推出細川護熙政權，但短短8個月就下台。

1994年緊接著上台的羽田孜是社會黨脫離聯合執政，成為「少數執政黨」，僅64天就下台。之後，自民黨出奇招，拱當過社會黨委員長的村山富市擔任首相，拉攏社會黨、新黨先驅這兩黨，3黨共組聯合政權，自民黨重返執政。