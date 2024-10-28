日本眾院大選執政聯盟未過半 時隔15年首見

中央社／ 東京28日專電

第50屆日本眾議院大選昨天投開票，日本時間28日凌晨1時（台灣時間28日凌晨）左右還在開票，但確定自民黨及公明黨所組的執政聯盟無法取得過半席次。上一次執政聯盟未能取得過半席次是在15年前。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間28日凌晨12時半，小選區和比例代表選區開票作業還在進行中，但確定自民與公明兩黨所組成的執政聯盟很難再大增席次，確定執政聯盟無法達到預設的取得過半席次233席的目標。首相、自民黨總裁（黨主席）石破茂是否辭職，備受關注。

上一次執政聯盟無法取得過半，導致民主黨政權誕生是在2009年。

不過，因為政治獻金未登記的「小金庫事件」未獲自民黨公認（提名）的候選人，以無黨籍身分參選後當選者，自民黨執行部可能追加「公認」。比如，自民黨舊安倍派的萩生田光一以無黨籍身分參選後當選。

執政聯盟在15日大選公告前的席次是279席（其中自民黨是247席、公明黨32席）。

截至日本時間28日凌晨1時左右，席次取得情形是自民黨173席、立憲民主黨139席、維新會33席、公明黨22席、共產黨6席、令和新選組7席、社民黨1席、參政黨0席、保守黨1席、其他無黨派11席。開票作業還在進行中，尚有50席未開出。

大選 日本 自民黨

延伸閱讀

自公大敗 日政治注定漂流

日本眾議院大選投票結束 陸續傳出自民黨多位大咖落選

美大選在即 法人：台股高檔震盪、關注輝達財報

日本眾議院大選出口民調曝光！自民黨、公明黨執政聯盟未能過半

相關新聞

日眾議院大選 自民黨未過半

日本眾議院大選廿七日舉行正式投票，根據各家日媒在選舉結束後公布的出口民調和開票結果，執政黨自民黨無法單獨過半。首相兼自民...

日本自民黨 輸在不知反省

自民黨此次眾院大選遭重創，日媒報導指「政治與金錢問題」是最大主因。

石破須說服在野黨 加入執政聯盟

日本自民黨在眾議院席次大減，共同社引述分析家報導，若自民黨和公明黨的自、公執政聯盟未取得過半數二三三席，石破茂要續任首相...

黨魁曾訪台 立民黨對中立場分歧

立憲民主黨在這次日本眾院選舉席次大有斬獲，該黨前身為二○○九至二○一二年曾執政、已於二○一六年解散的民主黨。

「後石破」2巨頭／高市早苗挺醜聞議員 小泉進次郎受選民青睞

九月日本自民黨總裁選舉時，和日本現任首相石破茂並稱黨內「三巨頭」的前經濟安保大臣高市早苗及該黨選對委員長小泉進次郎，在大...

日本眾議院大選 NHK出口民調：自民黨單獨過半無望

第50屆日本眾議院大選今天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟能否維持過半席次優勢是重點。根據日本放送協會（NHK）出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。