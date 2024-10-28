日眾議院大選 自民黨未過半

日本眾議院大選廿七日舉行正式投票，根據各家日媒在選舉結束後公布的出口民調和開票結果，執政黨自民黨無法單獨過半。首相兼自民黨總裁（黨魁）石破茂受訪時表明，不排除與在野黨合作，也不會請辭。

讀賣新聞彙整，預估自民黨將獲一八二席、公明黨廿七席，最大在野黨立憲民主黨一五五席。立民黨代表（黨魁）野田佳彥廿七日晚間已表態將爭取首相寶座。

本屆大選應選四六五席，過半是二三三席，選前已連續執政近十二年的自民黨擁有單獨過半的二四七席，和其共組執政聯盟的友黨公明黨卅二席，讓「自公聯盟」在眾院享有絕對安定多數。

開票時媒體問石破若自公聯盟未能過半，他是否可能跟部分在野黨攜手合作時說，最優先考慮的應是能就哪些政策合作。他否認將請辭，只說將「善盡職責」，「必須從現在起竭盡所能地努力實現我們提出的政策」。

本月一日甫就任首相的石破寫下二戰後日本兩項最短紀錄，一是就任八天後就宣布解散眾院，二是就任廿六天後就舉行大選投開票。

六十七歲的石破九月廿七日在總裁選舉決選逆轉勝前經濟安保大臣高市早苗當選，同月卅日就在記者會宣示將盡快改選眾院，讓他領導的新政府「接受民眾審判」。日媒報導說，自民黨遭遇黨內派系政治獻金募款餐券收回扣醜聞的逆風，除了公明黨要求提前解散眾院改選的聲浪變大，石破此舉也旨在強固新政府的執政基礎。

自民黨自二○一二年眾議院大選起，一四、一七及二一年這四次大選均單獨過半，前三次由已故的安倍晉三擔任總裁，第四次則是今年八月宣布不尋求連任總裁的岸田文雄領導。

日本近年曾兩度政黨輪替，包括立憲民主黨前身的民主黨在二○○九年大選大勝自民黨，時任自民黨總裁兼首相的是該黨現任最高顧問麻生太郎，以及自民黨在二○一二年大選後重返執政。

日本共同社報導，此次大選的推定投票率為百分之五十三點七二，比上次二○二一年低兩個百分點。日本總務省廿七日表示，這次有二○九五萬五四三五人提前投票，占全部合格選民的百分之廿點一一，比上次增加約卅七點五萬人，這是日本史上第二高，僅次於二○一七年的二一三七萬九九七七人。

日本選舉投票的法定結束時間雖是晚間八時（台灣時間晚間七時），但日媒引述總務省彙整，此次大選，全國有約四成投票所決定提前截止投票，理由則是減輕監票員負擔，以及藉此少發工作人員加班費，但此舉仍符合一九九八年修改的公職選舉法，最多可提前四小時。