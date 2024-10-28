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「後石破」2巨頭／高市早苗挺醜聞議員 小泉進次郎受選民青睞

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

九月日本自民黨總裁選舉時，和日本現任首相石破茂並稱黨內「三巨頭」的前經濟安保大臣高市早苗及該黨選對委員長小泉進次郎，在大選後的動向備受矚目。

高市與小泉除了鞏固各自的選區，還趕赴全國多地替泛自民黨的眾議員候選人站台助講。

因政治獻金募款餐券收回扣醜聞而未獲自民黨提名的前「安倍派」要角、前經濟產業大臣萩生田光一，這次以無黨籍尋求連任，高市也幫他助選。對此，萩生田辦公室的官方社群媒體寫道，高市幫他助選是「友情超越政黨」。

有日媒稱高市是下任總裁的最有力人選，有涉及前述醜聞而未獲提名參選的自民黨政治人物揚言，即使當選，除非石破下台、高市上台，他們才會回來。

至於被黨內期待成為選戰看板人物「選舉之顏」的小泉，助講也以總裁選舉時，支持他的候選人為主。無論優勢、劣勢或勢均力敵的選區，肩負選戰操盤手重任的小泉都不遺漏。

鑒於大選結果不理想，預料小泉將被黨內問責。不過，負最大責任的當屬石破及幹事長森山裕，在日本社會因「政治與金錢問題」而缺乏對政黨的信任感下，年輕和作為政黨中堅力量的政治人物仍將較受選民青睞，例如他與前經濟安保大臣小林鷹之，但還需加強政策論述及執行力。

日本 自民黨

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