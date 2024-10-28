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石破須說服在野黨 加入執政聯盟

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導

日本自民黨在眾議院席次大減，共同社引述分析家報導，若自民黨和公明黨的自、公執政聯盟未取得過半數二三三席，石破茂要續任首相有三個選項。第一是說服其他在野黨加入執政聯盟，其次是和未入閣的政黨就各項政策達成協議，最後是接受自民黨未提名但當選的國會議員。

最糟情況是自民黨大敗後，在野勢力可能另組執政聯盟，屆時首相又將換人。有看法認為，石破淪為二戰後任期最短日相的可能性愈來愈高。SMBC日興證券公司資深經濟學者宮前耕也說，石破有可能請辭負責。

共同社報導指出，最可能的情況是，若執政聯盟未過半，石破會迅速和在野黨領袖展開協商爭取支持。另外，自民黨幹事長森山裕已表明，無論是否失去多數，都應和政策理念相同的政黨積極交流。

石破另一個作法是，讓因收受回扣醜聞而未獲自民黨提名的候選人，在當選後重回黨內，採取所謂「追加提名」方式取得過半席次。若這三個選項均落空，石破的黨內地位很可能減弱，使他容易遭黨內逼宮。

另外，這次大選結果將使公明黨對自民黨影響力增加，而該黨秉持創黨的創價學會名譽會長池田大作信念，自一九六四年成立以來長期致力日中友好。

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