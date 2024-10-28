黨魁曾訪台 立民黨對中立場分歧

立憲民主黨在這次日本眾院選舉席次大有斬獲，該黨前身為二○○九至二○一二年曾執政、已於二○一六年解散的民主黨。

據該黨選前公布的競選綱領，主張以日美同盟為基軸，推動穩定的外交安保政策。該黨和自民黨總裁石破茂同樣計畫洽修已逾一甲子、被部分日本人士視為「不平等條約」的日美地位協定，該協定旨在確立駐日美軍的法律地位。但立民黨強調將提出真正能與美方協商的「務實」提案。新聞周刊（Newsweek）日文版報導說，對日美同盟，立民黨和自民黨在政策大方向上其實很接近。

立民黨代表、前首相野田佳彥八月來台出席我外交部主辦的凱達格蘭論壇並發表演說。他雖未點名中國大陸，但明言堅決反對任一方企圖以武力及脅迫等手段片面改變現狀，並對當前國際情勢表達嚴重擔憂。他還提到，台海和平穩定的重要性漸成為各國共識，日本必須帶頭向國際社會發出敦促和平解決台灣問題的訊息。他並表態支持台灣以觀察員身分參與世衛大會（WHA）。期間野田也拜會賴清德總統。

立民黨內部也有其他聲音，例如二○二○年由立民等在野跨黨派國會議員成立的「日本進步派議員聯盟」，其會長就是立民黨眾議員、前文科大臣中川正春。他八月曾主張自民黨以「台灣有事就是日本有事」為藉口增加防衛預算，卻未同時採取預防外交，這樣只會加劇軍備競賽。

曾在民主黨執政時擔任副首相的立民黨常任顧問、眾議員岡田克也去年一月指稱，中國在經濟及安保上皆非吳下阿蒙，反觀美國的嚇阻力今後很可能變弱、漸聚焦國內事務，其國內又愈來愈分裂，故日本必須強化本身的外交力。他曾在眾院預算委員會向時任首相的岸田文雄提問，從維護日本安全的觀點，日本政府除了反對中國片面對台動武，也應像美國政府表明不支持台獨一樣，表態不支持台獨。