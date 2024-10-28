日本自民黨 輸在不知反省

自民黨此次眾院大選遭重創，日媒報導指「政治與金錢問題」是最大主因。

最大在野黨立憲民主黨這次的競選，刻意主打讓選民恢復對日本政治的信心。該黨主張禁止企業及團體捐贈政治獻金，以及取消政策活動費，就是針對自去年來令自民黨喪失民心的政治與金錢問題，並喊出「政黨輪替才是最大政治改革」口號。

政策活動費是政黨給黨籍政治人物，尤其是黨幹部的政治資金，無需公開用途。

總裁選戰談醜聞 態度多曖昧

九月自民黨總裁選舉，參選人數九人創新高。日本共同社選前對這九位政治明星或黨內要角所做的問卷調查，其中一題是，若當選總裁並成為首相，對於在政治獻金募款餐券收回扣醜聞中，有報表記載不實行為的黨籍國會議員，是否會拔擢其出任政府和國會要職？結果竟然沒人反對。

這項調查還有一題問到是否應取消政策活動費？結果只有不到半數的四人明確支持。至於是否有必要對這起動搖「黨本」的重大貪腐醜聞重啟調查，九人也是口徑一致回答不需要。

前首相岸田文雄八月宣布放棄連任總裁，主因是「希望透過此次總裁選舉，讓民眾看到改變與新生的自民黨」。在岸田不尋求連任後不到兩周，每日新聞民調顯示，岸田內閣支持率僅剩二成三，而民調跌跌不休的原因，就是去年十一月爆發的收回扣醜聞，以及選民對岸田和自民黨的反省態度及補救作為不滿。

東京新聞報導就直指，總裁選戰明明是參選的九位黨內要角，加強對選民論述自民黨處理涉及該醜聞是否適切的大好機會。但包含最後進入該選戰第二輪的石破和前經濟安保大臣高市早苗在內，九人在辯論會等公開場合的相關發言感覺不到危機感，被批評打「選民有健忘症」的如意算盤。

不提名涉貪議員 卻私下補助

在自民黨內被歸類為非主流派的石破就任總裁後，雖決定不提名十位有收回扣的黨籍眾議員，這些人只能以無黨籍參選，但他不像前首相小泉純一郎，二○○五年派年輕「刺客」空降到反對他郵政民營化政策的黨籍眾議員選區「踢館」，甚至選前還被日本共產黨機關報「新聞赤旗」揭露，由中央黨部私下給這十人擔任主委的地方黨部二千萬日圓（約台幣四二八萬元）補助款。這讓立憲民主黨代表野田佳彥撿到槍，廿三日痛批石破領導的自民黨根本是欺騙選民。