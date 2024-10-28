日國會選舉 執政黨過不了半

日本27日改選國會眾議院，出口民調顯示，執政黨自民黨將遭受15年來最嚴重的挫敗，將失去過半席次優勢，若連同盟友公明黨，執政聯盟也可能只能勉強保住過半席次，甚至難保優勢，升高了日本政局的不確定性，對貨幣政策前景的影響將超乎預期，從而帶給日圓貶值壓力。

在選民為自民黨的政治獻金醜聞與高通膨懲罰執政黨下，NHK的出口民調顯示，在眾議院465席中，自民黨預計將贏得153-219席，遠少於選前的247席，也未能達到233席的過半門檻，為2009年來首見。

若連同公明黨，目前的執政聯盟政黨預估將共拿下174-254席，僅能稍微跨過過半門檻。主要在野黨立憲民主黨預料將取得128-191席。

日本電視台的民調則顯示，執政聯盟可能贏得198席，立憲民主黨贏得198席，都未達到233席的過半門檻。

選舉結果可能迫使自民黨或立憲民主黨與其他政黨協商權力分享協議，以共組聯合政府，民主黨和日本維新會等小黨將在組閣時扮演關鍵角色，預示日本政壇進入動盪新局面。

民主黨預料將贏得20-33席， 黨魁玉木雄一郎迄今已拒絕與自民黨領導聯盟合作的構想，且主張日本銀行（央行）升息太過倉促。日本維新會預估將拿下28-45席，黨魁馬場伸幸則不排除合作，但反對進一步升息。

在日銀希望逐步提高利率之際，若自民黨黨魁石破茂選擇支持維持低利率的盟友，政治角力可能讓日銀備感頭痛，並且擾亂市場。

顧問業者亞洲集團的西村凜太郎指出，自民黨必須取得超過200席，否則將陷入困境。他大致排除立憲民主黨組閣的可能性，但也認為，若自民黨需要其他政黨加入，能給的好處不多。即便石破茂贏得掌權的足夠支持，他要推動增稅等政策目標的努力將面臨更多阻礙。

巴克萊預期，若自民黨／公明黨失去太多席次，失去組閣主導權，日圓匯率可能因為避險氛圍而升值2%，升至149日圓價位，但較可能的情境是，自民黨／公明黨必須和其他黨共組聯合政府，如此一來，投資人可能縮減對日銀升息的預期，日圓匯率更可能貶值2.3%，貶破155日圓水準。

美銀證券日本公司日本匯率與利率策略主管山田修輔指出，若做空日圓的動能短期增強，日圓可能貶值160日圓價位。