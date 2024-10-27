隔15年重返國會！前名古屋市長轉戰眾院當選 曾咬奧運選手金牌惹議

中央社／ 東京27日專電
前名古屋市長河村隆之（左）曾把奧運選手後藤希友（右）的壘球金牌放進嘴巴咬，引起輿論譁然。路透資料照
前名古屋市長河村隆之（左）曾把奧運選手後藤希友（右）的壘球金牌放進嘴巴咬，引起輿論譁然。路透資料照

日本眾議院大選今天投開票，75歲前名古屋市長河村隆之在愛知1區獲得日本保守黨推薦參選，最終擊敗自民黨、立憲民主黨和日本維新會的候選人，時隔15年重返國會，也是日本保守黨首位國會議員。他過去曾鬧出咬奧運選手金牌的爭議。

河村曾是民主黨5屆眾議員，自2009年起擔任名古屋市長，是第二次世界大戰後任期最長的市長，連任4屆共15年。今年10月，他在任期中辭去市長職務，參選眾議員。

在選戰中，河村主張他在市長期間推行的減稅政策，嚴厲批評陷入政治獻金醜聞的自民黨等傳統政黨，加上他擔任名古屋市長期間累積的強大知名度，獲得保守派選民，以及對當前政黨感到不滿的無黨派選民的青睞，順利當選。

在獲知當選後，河村在名古屋市的辦公室向支持者表達感謝，並在辦公室外的拖車上，進行了他在市長期間就成為慣例的表演，在當選後由支持者把水從他頭上澆下，接受勝利的洗禮。

河村隆之2021年接見獲得東奧女壘金牌的20歲投手後藤希友時，曾因為咬了選手的金牌引發網友眾怒，被批評他實在太失禮，應該換一面新獎牌給選手。

河村在咬金牌的爭議行為後發表聲明說，「咬牌這樣的行為表現出最大的熱愛，我對奪得金牌十分嚮往，如果這樣的行為造成困擾的話，在此致歉」。

名古屋 大選 日本 金牌

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