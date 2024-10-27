日本眾議院大選 野田佳彥、菅義偉、前日相岸田文雄當選

中央社／ 東京27日專電
日本眾議院大選今天投開票，最大在野黨立憲民主黨代表、67歲前首相野田佳彥確定在千葉14區當選，75歲自民黨副總裁菅義偉、前首相岸田文雄都順利當選。路透
日本眾議院大選今天投開票，最大在野黨立憲民主黨代表、67歲前首相野田佳彥確定在千葉14區當選，75歲自民黨副總裁菅義偉、前首相岸田文雄都順利當選。路透

日本眾議院大選今天投開票，最大在野黨立憲民主黨代表、67歲前首相野田佳彥確定在千葉14區當選，連續第10屆當選眾議員。另外，75歲自民黨副總裁菅義偉、前首相岸田文雄都順利當選。

野田佳彥作為黨代表（黨主席），選戰期間大多在外替黨員輔選，但他在自己的選區依舊穩穩當選。立憲民主黨被預料在這次眾院大選將大幅增加席次。

除了野田佳彥之外，另一名有過內閣總理大臣經驗的菅義偉也順利在神奈川2區當選，同樣是連續第10屆當選眾議員。廣島1區的前首相岸田文雄同樣當選。

兩人為了支持其他候選人四處奔走，在自己家鄉活動的時間僅有幾天，不過儘管自民黨經歷政治獻金風暴，但在地方後援會積極鞏固之下，這2名曾任首相的自民黨大老展現了強大實力。

菅義偉擊敗了立憲民主黨推出的新人對手，第10次當選。在他在外輔選期間，其選區由市議員透過街頭宣傳和電話拜票，號召支持者投票。岸田文雄則是第11次當選眾議員。

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